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台中今颱風假明天是否再放假？盧秀燕︰開會決定後宣佈

台中今爽賺颱風假，明天是否再放假，盧秀燕這麼說。（記者蘇孟娟攝）

台中今爽賺颱風假，明天是否再放假，盧秀燕這麼說。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/24 14:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中昨日深夜壓線搶在今天凌晨前改宣佈今天全市停班停課，但台中清晨起風雨不大，民眾爽賺到一天颱風假，百貨及賣場現人潮，今天才過半天，不少人關切明天是否續放颱風假，又有人湧盧秀燕臉書再敲碗盼續放假，台中市長盧秀燕說，颱風看起來可能會影響到明天，會再開會決定後宣佈。

台中市今天是否放颱風假現髮夾彎，原本宣佈正常上班上課，讓民眾一片哀怨湧盧秀燕臉書抱怨並敲碗放假，市府在今天凌晨前又突宣佈今天全市停班停課，雖讓不少人叫好，但也有上夜班民眾已冒雨出發到上班地點，得知放假又冒雨回家頗有微詞。

今日台中更是風小雨小，民眾爽賺颱風假，百貨公司及電影院均現人潮，不少人關切明天是否再放假，午後又陸續有人再湧盧秀燕臉書再敲碗盼明天也放假。

盧秀燕今日凌晨自美國返抵台灣，趕回台中連開災害應變中心會議，並視察海線南山截水溝防汛，對於民眾敲碗明天再續放颱風假，盧秀燕說，根據各項資料顯示，這個颱風影響不只是今天，可能會延到明天，所以市府會再開會研判後公佈。

台中市議員陳俞融指出，昨天放假與否台中市府出現髮夾彎，改宣佈停班課時很多市民已休息入睡，有人甚至來不及更新資訊就出門，民眾罵爆；更離譜的是，台中應致力防颱，代替市長坐鎮的台中副市長鄭照新與消防局長孫福佑竟聯袂一大清早去機場接機，等於放任防災事務沒有人指揮，連番作為失誤且荒腔走板，呼籲盧市府不要再作秀獻媚，颱風來襲最重要是確保台中市民的安全。

台中今爽賺颱風假，明天是否再放假民眾又湧盧秀燕臉書敲碗了。（圖：擷自盧秀燕臉書）

台中今爽賺颱風假，明天是否再放假民眾又湧盧秀燕臉書敲碗了。（圖：擷自盧秀燕臉書）

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