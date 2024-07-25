颱風假決策髮夾彎 國民黨6縣市長挨轟

台中市長盧秀燕。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/25 05:30

盧秀燕訪美折返 副市長、消防局長離開應變中心去接機 議員批荒腔走板

〔記者蘇孟娟／連線報導〕強颱凱米直撲台灣，不過襲台首日，國民黨執政的台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠「不約而同」，遲難決定是否放颱風假，甚至先宣布正常上班課、深夜才宣布停班課，事後又異口同聲說，是依中央氣象署預測資料調整。不少民眾隔天風雨中奔波跑空，抱怨連連！

請繼續往下閱讀...

6縣市都說︰依停班停課標準辦理

台中市廿三日一度宣布廿四日正常上班上課，到深夜又突改停班停課，有人未及更新資訊、一早出門上班，不滿決策髮夾彎擾民。

盧秀燕指出，台中原本風力等未達停班課標準，後續颱風動態變動，她當機立斷搶在凌晨前做出停班課決定。

台中市議員包括周永鴻、江肇國、陳俞融及陳淑華均批評，盧秀燕訪美折返、颱風假決策也髮夾彎，市長不在家，團隊決策荒腔走板。

從美國趕回台中的盧秀燕強調，廿三日決策第一時間，台中雖列暴風圈警戒範圍，但當時風力及雨勢等均未達停班課標準，當颱風動態風力等達標，她在回台的飛機上當機立斷，做出停班課決定。

不過盧秀燕昨清晨返抵桃園機場，台中市副市長鄭照新及消防局長孫福佑未留守應變中心，均前往接機，也被罵爆。

陳俞融與陳淑華質疑，台中災害應變中心廿三日就一級開設，市長不在，鄭照新與孫福佑理應當班坐鎮，兩人卻一早跑去接機市長，荒腔走板；江肇國也怒批，這是「哪招」？

鄭照新說，災害應變中心向來採市府主管輪值制，赴機場當面向市長報告颱風情況以利參加災防應變會議，沒有衝突。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法