台泰投資促進及保障協定 下半年可望生效

台灣與泰國歷經兩年多談判的「投資促進及保障協定」，已於6月底完成簽署，下半年可望生效。圖為經濟部與外貿協會去年共同舉辦的泰國台灣形象展。（資料照）

2024/07/25 10:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣與泰國歷經2年多談判的「投資促進及保障協定」，已於6月底完成簽署，官員表示，由於內部相關程序還沒完成，因此協定尚未正式生效，原預定於今（25）日送行政院會備查，並於下會期送立法院查照，因颱風假順延，預計下半年可望生效。而這是2016年以來第5個與我完成簽署投資協定的國家。

行政院經貿辦指出，舊版台泰投資協定是1996年簽署生效，迄今已近28年，但國際投資保障規範及雙方業者投資型態日趨多元化，舊版已不敷目前業者海外投資的保障需求，因此雙方洽簽新版投資協定，也是繼菲律賓、印度、越南及加拿大後，2016年以來第5個與台灣完成簽署投資協定的國家。

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新版協定重點包含投資資訊透明化、單一服務窗口、政府協助處理投資爭端、設立聯合投資委員會、保障台商第三地投資、平衡投資者權益與地主國權利、投資人與地主國爭端解決程序（ISDS）等。

依據海關及投資統計資料，2016年至2023年間台泰雙邊貿易總額自93.01億美元增至162.4億美元，增加幅度達74.6%；雙邊投資金額由31.8億美元增至69.9億美元，增加幅度更高達119.8%，泰國已成為台灣在東協地區的主要經貿夥伴之一。

泰國自台灣進口產品集中於電機與設備及其零件產品，與機器及機械用具及其零件等，其中積體電路、控電或配電板，台灣是泰國最大進口來源；自動資料處理機部分，台灣則是泰國第2大進口來源國。

經貿辦指出，泰國台商家數在5000家以上，投資行業已由早期農產品、紡織、非金屬礦物製品及金屬製品等，轉向電子及金融服務等。知名廠商包括泰達電、泰金寶、經寶精密、統一、泰南僑、中華電信等持續深耕泰國市場。此外，中國信託已成為泰國LHFG金融集團最大股東，於全泰國擁有72家分行等。

近年台商投資泰國主要產業包括印刷電路板（PCB）、電子零組件、汽車零組件、AI 伺服器等，代表性業者如鴻海（與泰國PTT集團合資成立電動車公司HORIZON PLUS）電子五哥中的廣達、英業達等。

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