為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

立院要求年金檢討機制再檢討 銓敘部：持續進行中

立法院認為，年金檢討機制首次建立就有諸多不足，實在有再予檢討必要。根據銓敘部日前送交立法院的報告表示，目前年金改革各項措施仍在持續進行中，包含退撫給與所得計算基準之調整、自願退休人員月退休金起支年齡逐年延後、退休所得替代率調整等。（資料照）

立法院認為，年金檢討機制首次建立就有諸多不足，實在有再予檢討必要。根據銓敘部日前送交立法院的報告表示，目前年金改革各項措施仍在持續進行中，包含退撫給與所得計算基準之調整、自願退休人員月退休金起支年齡逐年延後、退休所得替代率調整等。（資料照）

2024/07/25 09:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院認為，年金檢討機制首次建立就有諸多不足，實在有再予檢討必要。根據銓敘部日前送交立法院的報告表示，已訂定6項監測指標，未來將定期檢討。而現行退撫基金財務雖於一個世代30年內仍有用罄風險，惟目前年金改革各項措施仍在持續進行中，包含退撫給與所得計算基準之調整、自願退休人員月退休金起支年齡逐年延後、退休所得替代率調整等。

銓敘部表示，退撫法第92條規定，考試院應會同行政院建立年金制度監控機制，5年內檢討制度設計與財務永續發展，之後定期檢討。軍教人員退撫法律亦有相同規定。

銓敘部說明，去年已邀集教育部、國防部及有關機關召開建立「軍公教人員年金制度監控機制」研商會議，並訂定6項監測指標：（1）退撫基金財務定期精算結果、（2）年金永續指數及永續指標燈號、（3）退撫基金收支情形及營運績效、（4）退休人員調降所得節省退撫經費挹注退撫基金情形、（5）配合2023年初任公務（教育）人員個人專戶制退撫制度實施，政府編列預算撥補情形，以及（6）軍公教人員定期退撫給與給付金額調整情形等。

銓敘部指出，未來每5年進行1次定期檢討，檢討方式則由軍公教人員主管機關與有關機關，指派司處長層級人員共同成立工作圈，就所定6項監測指標進行檢視，評估退撫基金財務情形，確認是否須檢討制度及採行相關因應措施。

銓敘部強調，退撫基金近5年收繳收入與給付支出情形，基金收繳金額，雖處於收支不足的狀態，不過由於退撫基金近5年營運收益亦屬良好，且退休（職）人員調降所得節省經費持續挹注退撫基金，使累積餘額仍有提升。

銓敘部說，未來藉由年金改革各項措施之持續推行，使退休所得替代率逐年調降，降低退撫支出並透過所節省經費持續挹注退撫基金，以及提昇退撫基金運用績效，俾優化退撫基金財務狀況，達到退撫基金永續。

銓敘部表示，因配合2023年7月1日以後初任公務人員實施個人專戶制度，衍生退撫基金財務缺口仍須由政府預算撥補情形下，為公務人員年金制度長治久安及退撫基金永續發展，現行公務人員年金改革有關措施，仍應繼續維持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
軍公教月退金調升改看「高齡家庭CPI」？ 主計總處：合宜性待商榷
2024/07/24 08:14

軍公教月退金調升改看「高齡家庭CPI」？ 主計總處：合宜性待商榷
警因公死亡 撫卹金可領3千萬
2024/07/20 05:30

警因公死亡 撫卹金可領3千萬

台新銀福岡支行開幕 目標三年損益兩平
藍委擬提高警消退休金 銓敘部：退撫基金至少提前2年用罄
2024/07/16 14:54

藍委擬提高警消退休金 銓敘部：退撫基金至少提前2年用罄
立院要求研議公務員360度考績制度 銓敘部：應審慎評估
2024/07/18 07:08

立院要求研議公務員360度考績制度 銓敘部：應審慎評估

在地香甜紅豆+紐西蘭奶油的雙重享受7-ELEVEN全新開賣！
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播