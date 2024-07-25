立院要求年金檢討機制再檢討 銓敘部：持續進行中

立法院認為，年金檢討機制首次建立就有諸多不足，實在有再予檢討必要。根據銓敘部日前送交立法院的報告表示，目前年金改革各項措施仍在持續進行中，包含退撫給與所得計算基準之調整、自願退休人員月退休金起支年齡逐年延後、退休所得替代率調整等。（資料照）

2024/07/25 09:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院認為，年金檢討機制首次建立就有諸多不足，實在有再予檢討必要。根據銓敘部日前送交立法院的報告表示，已訂定6項監測指標，未來將定期檢討。而現行退撫基金財務雖於一個世代30年內仍有用罄風險，惟目前年金改革各項措施仍在持續進行中，包含退撫給與所得計算基準之調整、自願退休人員月退休金起支年齡逐年延後、退休所得替代率調整等。

銓敘部表示，退撫法第92條規定，考試院應會同行政院建立年金制度監控機制，5年內檢討制度設計與財務永續發展，之後定期檢討。軍教人員退撫法律亦有相同規定。

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銓敘部說明，去年已邀集教育部、國防部及有關機關召開建立「軍公教人員年金制度監控機制」研商會議，並訂定6項監測指標：（1）退撫基金財務定期精算結果、（2）年金永續指數及永續指標燈號、（3）退撫基金收支情形及營運績效、（4）退休人員調降所得節省退撫經費挹注退撫基金情形、（5）配合2023年初任公務（教育）人員個人專戶制退撫制度實施，政府編列預算撥補情形，以及（6）軍公教人員定期退撫給與給付金額調整情形等。

銓敘部指出，未來每5年進行1次定期檢討，檢討方式則由軍公教人員主管機關與有關機關，指派司處長層級人員共同成立工作圈，就所定6項監測指標進行檢視，評估退撫基金財務情形，確認是否須檢討制度及採行相關因應措施。

銓敘部強調，退撫基金近5年收繳收入與給付支出情形，基金收繳金額，雖處於收支不足的狀態，不過由於退撫基金近5年營運收益亦屬良好，且退休（職）人員調降所得節省經費持續挹注退撫基金，使累積餘額仍有提升。

銓敘部說，未來藉由年金改革各項措施之持續推行，使退休所得替代率逐年調降，降低退撫支出並透過所節省經費持續挹注退撫基金，以及提昇退撫基金運用績效，俾優化退撫基金財務狀況，達到退撫基金永續。

銓敘部表示，因配合2023年7月1日以後初任公務人員實施個人專戶制度，衍生退撫基金財務缺口仍須由政府預算撥補情形下，為公務人員年金制度長治久安及退撫基金永續發展，現行公務人員年金改革有關措施，仍應繼續維持。

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