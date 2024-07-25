幼兒園案柯市府挨批失職 黃智賢批民眾黨甩鍋：冷血自私無良政客

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2024/07/25 10:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市私立培諾米達幼兒園性侵案，前台北市長柯文哲任內的社會局、教育局官員昨被爆早已得知並評估是妨害性自主案件，卻失能、失職未積極處理。對此名嘴黃智賢表示，柯市府冷血縱容幼兒園性侵幼兒，北市幼兒園性侵事件，在證據一件件出土之後，北市府的瀆職、怠惰、說謊、冷血，讓人齒冷。

黃智賢在臉書PO文表示，台北幼兒園的園長兒子，居然利用當教保員的身分，性侵幼兒園裡20名以上的幼兒，還拍攝了600支不堪入目的兒童相關影片，這種事，發生在台灣，發生在台北，已經讓人覺得憤怒，不能接受，但當我們發現，第一件家長舉報幼兒性侵，是在2022年7月7日，可是，性侵幼童的罪行，竟然在家長舉報之後，還持續一年，牽涉性侵、猥褻幼童，台北市政府一直擺爛，甚至有包庇幼兒園之嫌。

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黃智賢指出，周刊爆料，家長7月7日舉報之後，市政府第一次開會，竟然是在一個多月之後的8月11日，家防中心判定，妨礙性自主案件成立，可是，教育局卻是「知悉存查」然後不管，不可思議的是，教育局副局長甚至表示幼童可能說謊，市政府除了看一看幼兒園提供的部分監視畫面以外，沒有做行政調查，也沒有依法暫停嫌犯的教保員職務，市政府就讓嫌犯繼續當教保員，幼兒園繼續招生，幼童繼續受害，至今，受害的幼童，保守估計，是28位以上。

黃智賢續指，當時的市長是柯文哲，當時的社會局長周榆修，現在說他當時「已經窮盡一切可能」處理了，副市長黃珊珊，先是說她不知道這件事，又說教育局可不是她管的，一推二五六，刻薄的甩鍋給已經中風的另一個副市長，事後證明，幼兒園性侵案，就是她黃珊珊該管的，柯文哲的親信陳智菡當時領市政府薪水，現在領民眾黨立法院公費助理的錢，跑出來要社會拿出證據，證明事發在柯市府時期，現在證據確鑿，陳智菡要不要出來洗門風？

黃智賢怒批，這一群吃人民，喝人民，用人民的無良政客，面對幼童因為他們的失能不作為受害，從2022年到2024年，唯一想到的，只是他們自己的榮華富貴。

唯一願意做的，只是為了保住榮華富貴，可以不擇手段。

黃智賢分析，2022年7月，黃珊珊還是副市長，可是忙的基本是她年底的選舉，發生這樣嚴重的，幼兒園性侵案，北市府居然任令幼童繼續受害，只有幾種可能，而可能性是複數的:

一、北市府上下都在忙選舉，所有行政資源都在忙選舉，沒有空履行公務員基本職責。

二、或是怕幼兒性侵案影響選情，乾脆吃案。把案件大事化小，小事化無。反正牽涉幼兒性侵，媒體無法報導，這是就鬧不大。

三、教育局是幼兒園管理機關。可是教育局局長，一心幫黃珊珊競選。副局長寧願相信園長，不願相信幼童，簡直是要抵制案件水落石出。教育局公務員，還涉嫌對幼兒園洩密。官商關係這麼好，好到越了界。司法要不要查? 中間有沒有勾結?

四、2022年中，就有人舉報，涉嫌人疑似是園長兒子。為什麼長達一年期間，北市府假裝不知道這件事?還以為幼兒園長會協助調查?

五、周刊爆料，北市府居然不配合辦案，不願提供司法資料。這究竟是在包庇誰?市政府裡面究竟有沒有內鬼?幼兒園長到底有什麼背景，讓市政府全力護航?

黃智賢直言，北市府的種種作為，沒有一件可以被社會接受，蔣萬安起碼還鞠躬道歉，柯文哲跟他的黨徒，甩鍋之絲滑，之冷血，讓人齒冷。只要柯文哲跟他的黨羽，稍微有一點良心，2022年7月7日以後，就不會再有幼童被性侵猥褻，可是，因為他們的無良，之後，還有幾十位幼童受害，而這票人，毫無悔意，絕不羞愧，沒有懺悔，我們投票，我們交稅，我們養著一群冷血自私無良的政客，來作威作福，糟蹋人民，問題是，他們是人，還是人形的魔？

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