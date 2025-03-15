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    將40名維族人遣返中國 美國務院制裁泰國官員

    美國國務卿魯比歐宣布，對涉及強制遣返維吾爾族的泰國前、現任官員，施加簽證限制。（路透）

    美國國務卿魯比歐宣布，對涉及強制遣返維吾爾族的泰國前、現任官員，施加簽證限制。（路透）

    2025/03/15 20:31

    〔編譯林家宇／綜合報導〕40名出逃中國尋求庇護的維吾爾族男性，2月27日遭泰國政府強制遣返，引發各國非難，美國國務卿魯比歐更以「最強烈措辭」譴責泰方作法，14日進一步宣布，對涉及遣返的前、現任泰國官員實施制裁。

    魯比歐聲明表示，維吾爾族及其他族群在中國承受虐待和被失蹤的處境，美國致力遏止北京施壓他國政府強迫遣返行徑。為落實這項政策，針對得為本次強制遣返負起直接、間接責任的前任、現任泰國政府官員施加簽證限制。據美國「移民和國籍法」賦予的權限，遭制裁對象的特定家庭成員亦可能受到限制。

    聲明寫道，「鑒於中國長期對維吾爾族進行的種族滅絕和違反人類罪行為，我們呼籲全球政府切勿強制遣返維族及其他族群回到中國」。

    美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）東南亞專家希柏特（Murray Hiebert）指出，美國過去曾因軍事政變停止對泰國提供的軍事援助，或是懲罰在第三國違反制裁的個人及企業，但似乎沒有直接制裁泰國官員的案例。

    希柏特表，泰國有時對外界的非議高度敏感，但在忌憚美國總統川普的關稅威脅下，或許有意保持低調。

    華府非營利組織「維吾爾運動」聲明，讚許魯比歐與川普政府的作為，是向助長中國侵犯人權者傳達的強烈訊息，表明這些人將為自己犯下的罪行面臨後果。

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