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    太空出現「大鑽戒」！美民間登月器拍下美照

    「螢火蟲航太」公佈「藍色幽靈」拍下14日在月球上所見日全食。（取自「螢火蟲航太」X： https://x.com/Firefly_Space/status/1900541456621637763）

    「螢火蟲航太」公佈「藍色幽靈」拍下14日在月球上所見日全食。（取自「螢火蟲航太」X： https://x.com/Firefly_Space/status/1900541456621637763）

    2025/03/15 20:47

    〔編譯管淑平／綜合報導〕2025年第一場「血月」月全食14日晚間登場，日前成功登陸月球的美國民間航太公司的月球登陸器「藍色幽靈」（Blue Ghost），也在月球上捕捉到「大鑽戒」景象，不過在月球上見到的是日全食。

    根據太空新聞網站Space.com報導，「螢火蟲航太」（Firefly Aerospace）的藍色幽靈號在月球上見到的日食，在美東時間14日清晨4點半左右發生，地球移動到太陽前方，太陽在黑暗的太空中逐漸形成一圈光環，最後出現典型的日全食「鑽石環」現象。螢火蟲航太在官方網站發表這張「鑽戒照」，寫道「藍色幽靈得到她的第一枚鑽戒！」

    地球上所見的月食，是地球運行到太陽和月球中間，排成一線，月球進入太陽照射地球投射的陰影區內，在本影區內出現月全食；但是從月球上見到的，就是地球遮擋太陽形成的日食。

    螢火蟲航太表示，「這是史上第一次，商業公司在月球上積極活動，並且能夠觀察到一場日全食，地球遮擋太陽，投影在月球表面，這個現象與地球上目睹的月全食同步發生。」

    除了這張「鑽戒」照，藍色幽靈也在食甚前大約4個小時，拍下日食剛開始階段的畫面，當中可見該登月器上的儀器、天線及太陽能板等設備。

    藍色幽靈2日登陸月球近地面東北區的「危海」（Mare Crisium），未如去年2月民間太空公司「直覺機器」（Intuitive Machines）的登月器登陸後側翻，寫下民間登月器首次「完全成功」登陸月球的紀錄。

    螢火蟲航太公佈「藍色幽靈」拍下14日在月球上所見日全食「鑽戒」

    美國國家航空暨太空總署引用「藍色幽靈」在月球上拍到的日全食，與地球上所見「血月」月全食對比照

    「藍色幽靈」2日登陸月球，遠方地球和登陸器上太陽能板反映的地球倒影。（路透）

    「藍色幽靈」2日登陸月球，遠方地球和登陸器上太陽能板反映的地球倒影。（路透）

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