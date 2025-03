太空出現「大鑽戒」！美民間登月器拍下美照

2025/03/15 20:47

〔編譯管淑平/綜合報導〕2025年第一場「血月」月全食14日晚間登場,日前成功登陸月球的美國民間航太公司的月球登陸器「藍色幽靈」(Blue Ghost),也在月球上捕捉到「大鑽戒」景象,不過在月球上見到的是日全食。

根據太空新聞網站Space.com報導,「螢火蟲航太」(Firefly Aerospace)的藍色幽靈號在月球上見到的日食,在美東時間14日清晨4點半左右發生,地球移動到太陽前方,太陽在黑暗的太空中逐漸形成一圈光環,最後出現典型的日全食「鑽石環」現象。螢火蟲航太在官方網站發表這張「鑽戒照」,寫道「藍色幽靈得到她的第一枚鑽戒!」

請繼續往下閱讀...

地球上所見的月食,是地球運行到太陽和月球中間,排成一線,月球進入太陽照射地球投射的陰影區內,在本影區內出現月全食;但是從月球上見到的,就是地球遮擋太陽形成的日食。

螢火蟲航太表示,「這是史上第一次,商業公司在月球上積極活動,並且能夠觀察到一場日全食,地球遮擋太陽,投影在月球表面,這個現象與地球上目睹的月全食同步發生。」

除了這張「鑽戒」照,藍色幽靈也在食甚前大約4個小時,拍下日食剛開始階段的畫面,當中可見該登月器上的儀器、天線及太陽能板等設備。

藍色幽靈2日登陸月球近地面東北區的「危海」(Mare Crisium),未如去年2月民間太空公司「直覺機器」(Intuitive Machines)的登月器登陸後側翻,寫下民間登月器首次「完全成功」登陸月球的紀錄。

螢火蟲航太公佈「藍色幽靈」拍下14日在月球上所見日全食「鑽戒」

#BlueGhost got her first diamond ring! Captured at our landing site in the Moon’s Mare Crisium around 3:30 am CDT, the photo shows the sun about to emerge from totality behind Earth. Hope to have more shots to share soon! #BGM1 pic.twitter.com/zVZIkRhmxt

美國國家航空暨太空總署引用「藍色幽靈」在月球上拍到的日全食,與地球上所見「血月」月全食對比照

We've looked at an eclipse from both sides now...

While @NASAGlenn was looking up to see last night's Blood Moon, @Firefly_Space's Blue Ghost lunar lander was looking back at the "diamond ring" of a solar eclipse. A reminder that what you see often depends on your point of view. pic.twitter.com/PRUElF1yd7