高市公園有鱷魚出沒？ 惡作劇男自導自演下場出爐

劉姓男子帶假鱷魚到公園擺拍，亂傳假訊息被法官判罰3千元。（記者黃良傑翻攝）

2023/10/04 10:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄劉姓男子在臉書社團「路上觀察學院」PO文謊稱凹子底公園發現疑似鱷魚，不敢靠近確認，引發民眾恐慌，相關單位費時抓鱷未果，懷疑是假消息，警方傳喚劉男到案，劉坦承惡作劇，法官依違反社維法判罰3千元。

判決指出，今年7月29日晚間，劉姓男子在臉書社團「路上觀察學院」，貼出一張鱷魚在石頭上張嘴的照片，表示「這裡是凹子底公園，我不敢靠近無法確定是不是」；動保處接獲通報後，立刻派捕捉團隊到場，但並未發現鱷魚。

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為避免引起民眾恐慌，高雄市消防局循線查出PO文的劉姓男子電話，30日詢問他究竟在哪個地點發現鱷魚？劉姓男子主動連絡消防局，表示自己在晚間9點40分回去現場找，在凹子底公園的橋附近找到鱷魚模型，經消防局現場比對，確認該鱷魚模型就是網路上的那隻鱷魚，凹子底公園根本沒有真的鱷魚，完全是子虛烏有的假訊息。

警方獲報也啟動偵查，傳喚劉男到案說明，並調閱「假鱷魚」出現地點的監視器畫面，發現是劉男自己帶假鱷魚去公園擺拍，劉男百口莫辯，坦承惡作劇貼傳假訊息，對自己引發社會關注帶來恐慌感到抱歉。

高雄簡易庭審理時，法官認為，劉男PO文內容已引起社會關注，相關單位也到場抓捕鱷魚，內容已足使聽聞者心生畏懼與恐慌，有影響公共安寧情形，因此依違反社維法散佈謠言判罰3千元，可抗告。

公園鱷魚出沒假消息引恐慌，高雄警方逮惡作劇劉姓男子。（民眾提供）

公園鱷魚出沒假消息引恐慌，高雄警方逮惡作劇男。（高市公園處提供）

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