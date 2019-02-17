吳出招「初選贏家兼黨魁」王金平：非常有創意

2019-02-17 15:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席吳敦義拋總統初選全黨員投票，贏家可兼黨魁；表態參選總統的前立法院長王金平今指出，「非常有創意的講法」；他同意「黨的候選人兼任主席」，但建立這個制度還很久的事，在這次的初選上，恐怕也不容易達成。

王金平強調，針對初選投票的問題他不涉入，沒有一項方法是能真正公平公正，都有其優缺點，他不涉入這類的爭議，黨就全黨最有利的方向作考量，「黨中央怎麽決定，我怎麽遵行」。

吳敦義昨天提出，如果黨內初選最後決定是由全黨員投票決定總統提名人選，他可以接受「總統提名人選兼任黨主席」；王金平今日肯定是「非常有創意的講法」，若能把制度建立好，開始實施，誰願意當主席的，就盡量朝這個方向讓他去當候選人」。

王金平指出，他同意「黨的候選人兼任主席」，但建立這個制度還很久的事，在這次的初選上，恐怕也不容易達成。

至於初選方式爭議不斷，王金平指出，沒有一項方法是能真正公平公正，都有其優缺點，他不涉入這類的爭議，「黨中央怎麽決定，我怎麽遵行」，黨本來就要團結，共同促成黨目標達成；只要黨是用全黨最有利的方向作考量，黨所做的決定，他們都會遵行，「大家要無私」。

至於提名時程也有人有不少意見，甚至認為黨提名時程要提及到3、4月，王金平則用「現在不是在準備了嗎」；他說，現在準備初選的人，不是同樣也在準備未來大選，「有什麼差別，沒有嘛」，沒有耽誤到時間，「6月也好、7月也好，都是好的月份」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/