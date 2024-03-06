像弟弟般球友勾國中女兒上床 父堅不原諒 男稱待成年娶進門

年近三十歲的陳姓男子結交球友的國中生女兒，還發生一次性關係與兩次猥褻，台南地院合併判陳男三年四月徒刑。（示意圖，與本案人物無關，記者王俊忠攝）

2024/03/06 22:02

〔記者王俊忠／台南報導〕1名年近30歲的陳姓男子，與已當父親的S姓男子是多年球友關係，長期受S男如兄長般的關照，陳男也因此結識S男1名未滿14歲的女兒小葦。不料，陳男竟「恩將仇報」、與小葦交往，並對其性交1次與猥褻2次，S男無法原諒，憤而報警查辦。台南地院合併判陳男3年4月徒刑。

判決指出，陳男與S男（化名）是多年球友關係，因此結識S男的未滿14歲女兒小葦（化名），陳男與女方兩人於2021年10月下旬感情升溫、發展成男女朋友關係。

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陳男明知當時小葦唸國中二年級、還未滿14歲，竟在2021年12月下旬，把小葦帶到台南市1家賓館包廂內，未違反女方意願、對其性交與口交；後來，小葦成長到滿14歲、未滿16歲時，陳前後有2次在1輛汽車內對小葦猥褻2次得逞。

訊時，陳男坦承對小女友做了這些事、也說原本經葦父告誡，未再與小葦聯絡，是女方主動聯絡他，他擔心小葦情緒不穩、容易自殘才回應，自己行為是不對，但希望日後等小葦成年後再與她結婚，希望能獲得從輕發落。

一審合議庭法官審指，S男長時間像兄長般關照陳男，陳男與小葦年紀相差10多歲，也本應像父兄般情誼關懷小葦，他居然利用女方年幼心智未成熟，藉關懷之名對幼女性交，讓女方與女方父親情何以堪，S男堅持不願和解、要求重判，也是必然，應予尊重；且檢視陳男與小葦的通訊對話內容少見關懷，多是論及男女情愫之事，陳男所為沒有可憫恕的條件。

合議庭對陳男所犯1次對幼女性交罪與2次對幼女猥褻罪，性交罪部分判3年2月徒刑；2猥褻罪各判刑7月，3罪合併應執行3年4月徒刑，還可上訴。

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