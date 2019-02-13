國民黨總統提名機制 智庫辦聽證會研議

2019-02-13

提名時程遭質疑 吳：不要太早 也不能太晚

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨出席台北市黨部新春團拜活動時受訪指出，負責研議總統、立委初選的國民黨智庫可能會辦類似聽證會，邀請一些對選舉有研究的專家提供諮詢意見；媒體追問是否提名會設「韓國瑜門檻」？吳說，他完全開放，但沒有所謂的門檻或不門檻，對於任何積極性的意見，未來都會納入智庫與學者討論的內容中。

是否設「韓國瑜門檻」都列入討論

依照國民黨現行制度，總統初選遊戲規則是依民調、黨員投票各占七成與三成比例決定，若參選人逾半數有共識，可採取全民調方式處理。已宣布參選總統的前新北市長朱立倫及部分青壯派立委主張這次初選提名應採取全民調方式，後又有中常委提案要求納入美式初選方式，即先舉辦分區辯論，然後再分區投票、民調，吳敦義在農曆年前裁示由智庫邀集學者專家等組成小組，研議是否可行。

國民黨前政策會執行長蔡正元主張應設「防磚條款」，也就是民調支持度要比高雄市長韓國瑜高者，才能代表國民黨參選，吳敦義曾回應，會把蔡的建議當成一個有意義的建議，送黨內負責初選籌備工作的專案小組考量能否推動。

有關美式初選方式，一般討論分為開放式與封閉式兩種；前者允許非國民黨黨員的民眾參與投票，後者則是只允許主動登記為黨員的民眾參與，也就是只要是國民黨失聯黨員的民眾主動向黨部登記，並經確認名列失聯黨員清冊者，就有資格參與初選投票。

國民黨智庫研議小組成員將包括副主席曾永權、郝龍斌、智庫法制組召集人黃德福，以及部分中常委與學者專家約十人，具體名單近日將確定，未來研議具體方案後將提交中常會作為決議初選辦法的參考，但一般認為即使美式初選的構想納入遊戲規則的選擇之一，最後仍會尊重參選人的協商共識。

有基層拱「吳朱配」 吳：完全開放

有關外界揣測國民黨打算六、七月才會推出總統人選，目的是為圍堵台北市長柯文哲，吳敦義說，「這些都是無稽之談，絕對沒有這些念頭。」

對於黨內有些人質疑提名時間太晚，吳敦義反駁，過去總統立委合併選舉都在一月中旬，按照慣例提名作業大概都是前一年的四月份啟動初選登記機制，大概六月或七月完成提名；如果要提早，可能有人會措手不及，太晚又可能對於確定參選者的佈局太慢，「所以既不要太早，也不能太晚。」

媒體追問，所以目的是要替有意參選者多爭取一點時間？吳則回應，「也很難講啊，也不知道是誰要登記」；對於基層有拱「吳朱配」的聲音，吳說，「我都是完全開放，現在不能表示意見。」

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