吳敦義可能後勢看漲？ 王金平這樣說

2019-02-16 16:25

〔記者陳昀／台北報導〕有意角逐2020總統大位的前立法院長王金平宣布參選時間未定，下午出席南一中校友總會演說時承諾，確定會「登記參選」，因緣成熟就會宣布，他受訪表示，至今還沒跟黨主席吳敦義討論過初選辦法，被問及吳敦義民調後勢看漲的可能性，他回：「我怎麼回答？」

王金平發表演說時指出，自己已經確定會登記參選，因緣成熟就會宣布，最近也接受電視、網路節目的專訪，他一直認為台灣有很多事要思考、共同努力，總統參選人應該了解台灣面臨的困境，並提出解決辦法，讓人民團結。

王金平舉例說，美國總統川普最近呼籲全美團結，結果挨批自己平常對民主黨「又踹又踢」，需要時才喊團結，誰要跟他團結？王金平表示，台灣的蔡英文總統也面臨相同問題，必須化解對立、降低意識形態，結束無意義的鬥爭，否則台灣未來還是會很辛苦。

王金平也提及南非前總統曼德拉推動黑人、白人和解，他說，台灣無論藍、綠都是自己的同胞、兄弟，一定要化解對立。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/