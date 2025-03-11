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    「台北比台東還東」好吃驚！ 網友接力分享台灣地理冷知識

    有網友在社群媒體Threads發文指出「台北市比台東市還東」，引起許多網友熱議，還引發「地理冷知識」熱潮。（圖擷取自Google）

    有網友在社群媒體Threads發文指出「台北市比台東市還東」，引起許多網友熱議，還引發「地理冷知識」熱潮。（圖擷取自Google）

    2025/03/11 10:59

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期有網友在社群媒體Threads發文指出「台北市比台東市還東」，引起許多網友熱議。花東縱谷國家風景區管理處日前也在臉書發文，開玩笑地說台北比台東還東「令人意外」，網友也持續分享許多關於台灣的「地理冷知識」。

    「花東縱谷國家風景區管理處」表示，這「震驚事實」近期引起討論，就是「台東比台南還南」、「台北比台東還東」，小編認為「台東比台南還南」不算太震驚，因為台南下面還有高雄和屏東，不過「台北比台東還東」就讓人很意外了。粉專還補充另一個冷知識：「我們輔導的部落之一，大腳印的故鄉玉里織羅部落，雖然是屬玉里鎮，但是離瑞穗車站比較近。」

    許多網友也在臉書貼文底下接力分享地理冷知識：「就像桃園機場比松山機場更北」、「屏東市比高雄市還北，這也是我住高雄快十年才知道」、「台南也比台西還西」、「埔里比台中還中間」、「桃園機場也比松山機場還北喔」、「竹南不在新竹裡面的南邊，而在新竹外面的南邊，苗栗的北邊。新竹只有竹東、竹北，竹南在苗栗」。

    對於「台北比台東還東」，也有網友認為，台東縣有包含蘭嶼，所以台東其實還是比台北還東。

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