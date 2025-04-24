提4100億元彌平藍白刪減總預算？ 卓榮泰：原就規劃綜合性特別條例

行政院會今（24）日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，行政院長卓榮泰（左）在會後，親自向國人說明特別條例方案內容。右為副院長鄭麗君。（記者劉信德攝）

2025/04/24 12:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今（24）日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規模達4100億元，行政院長卓榮泰表示，今年原就打算透過特別條例來充分合理善用歲計賸餘，因此提出一個綜合性特別條例，「這是原來的規劃」。

卓榮泰說明，特別條例共10項重點，包括國土韌性安全1500億元；經濟韌性從原本的880億元增加50億元，總共930億元；在社會支持面，撥補健保200億元、撥補勞保100億元、挹注台電財政健全1000億元、弱勢族群關懷170億元、高等教育人才培育200億元，總共1670億元，全部將由歲計賸餘支出。

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由於條例涵蓋高教人才培育、勞健保、台電、國土防衛、資通作業環境，對於是否為彌平今年度中央政府總預算被刪減？卓榮泰解釋，今年原就打算透過特別條例來充分合理善用歲計賸餘，歲計賸餘規模約有3000億元，但現在加上關稅的衝擊，因此提出一個綜合性特別條例，所以總和金額上限為4100億元，「跟原先規模加起來差不多」。

由於特別條例草案規定，強化國土防衛能量以及提升資通作業環境及設備，採限制招標，未來是否向美國採購，以平衡對美採購與美國對台貿易逆差的問題?

卓榮泰強調，美國是我們一個大的市場，絕對不是唯一市場，這個目前應該不是個問題，我們依照國家財政能力與國防需要，來購買各種有國土安全韌性設備。

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