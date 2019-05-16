〈北部〉無人飲料機、仿生機器人 學童創作

2019-05-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里自造教育及科技中心，昨在玉里國中揭牌，現場展示自造教育成果，從仿生機器人、無人飲料機、空拍機等，希望透過科技教育弭平城鄉落差，提升學童競爭力。

成果展會場最吸引人作品，是玉里國小黃子芯、呂育萱、黃宥晴、高子濬、呂宥叡等五名學童打造的「RFID無人飲料機」，由老師王思樺指導學童以SCRATCH語言撰寫程式，連接ARDUINO、RO管、繼電器、加壓馬達，仿照外面的自動飲料機設計。

黃子芯說，因為很喜歡喝飲料，所以大家一致通過要做飲料機，把自動販賣機與感應式刷卡所使用的「RFID」無線射頻技術結合在一起，只要用悠遊卡、一卡通就可以刷卡買飲料，讓生活更便利。

玉里自造教育科技中心昨在玉里國中揭牌，由花蓮縣教育網路中心主任許壽亮、玉里國中校長林國源等共同主持。林國源說，目前南區包括瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鎮、豐濱鄉內國民中小學都有發展科技教育，重點方向包括自走車、仿生獸、智慧機械、IoT物聯網、大數據、AI人工智慧與無人機，廿五、廿六日還將主辦「2019縱谷翱翔無人機運算思維競賽」，目前已吸引全國二百多支隊伍報名，希望藉由全國選手共同切磋，讓花蓮南區的小朋友接受更多刺激，激發更多科技點子。

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