防颱 桃園公車部分停駛 機捷七級風減速減班

2019-08-09

〔記者周敏鴻、許倬勛、陳恩惠／桃園報導〕颱風利奇馬來襲，桃園市災害應變中心昨天下午兩點一級開設，因市長鄭文燦出訪日本，改由副市長游建華主持工作會議。復興區昨已緊急撤離八十九戶、三四六人，市府也在昨晚七點多宣布，桃園市今天停止上班上課，並停止垃圾清運，今天零時起暫停路邊停車收費，並開放紅、黃線停車。市區公車採部分時間停駛，其中，中壢客運上午九點前停駛、桃園客運中午十二點前停駛，之後視風雨調整營運狀況，民眾搭車前可致電各客運詢問，免費公車則全面停駛。YouBike暫停營運、只還不借，同樣視風雨情況恢復正常。

今天停班課 停收垃圾

另外，桃園大眾捷運股份有限公司表示，颱風期間桃園機場捷運系統將依據「行車運轉作業程序」等規定因應，一旦進入七級暴風圈就會減速、減班，若進入十級暴風圈可能停班，旅客可撥打：286-8789確認乘車資訊。

各醫療院所門診多停診

桃園市各醫療院所看診部分，門診多停診、急診維持正常，林口長庚及台北榮總桃園分院則設有「颱風特別門診」，民眾就醫前可先打電話洽詢各醫院。

復興區預防性撤346人

行政院農業委員會土石流災害緊急應變小組昨公布，復興區內計有卅一條土石流潛勢溪流、分布在十個里，昨天下午兩點起，區公所、國軍及消防人員協助撤離居民，安置在緊急成立的收容所，消防局八名特搜人員也提前進駐巴陵跟復興兩個分隊。

復興區公所昨天下午三點半先行宣布山上停班停課，後山華陵里有高壓電纜遭強風吹斷，造成五二六戶大停電，台電公司因安全顧慮暫不派員，將視今日風雨決定修繕時間。

游建華表示，市府相關單位已完成防災、減災預防工作，並做好救災準備，除針對復興區等有土石流潛在危機的地點進行預防性撤離，也呼籲民眾在颱風期間減少外出，尤其不要前往山區及觀音濱海遊憩區、蘆竹海湖地區、大園竹圍漁港、新屋永安漁港等地。

石門水庫調節性放水

颱風加上昨天清晨強震，水利署北區水資源局昨天上午提升緊急應變小組為二級開設，初步檢查各項設施未受地震影響，水庫防洪操作維持正常，截至昨晚六點半，石門水庫水位維持在約二四一公尺，蓄水量約一億六七五○萬立方公尺，控留約三千萬立方公尺防洪空間，昨持續進行調節性放水，以每秒九十二立方公尺水量排出，北水局預估今雨勢轉強，調節性放水將會逐步加大，民生供水不受影響。

北橫公路預警性封閉

台七線卅二．五公里處近期兩度坍方，公路總局表示，為免大雨沖刷造成土石鬆動滑落，加上深夜時段土石因熱脹冷縮現象，更易發生落石，昨天下午四點起北橫公路羅浮至西村（廿二．八公里至六十．八公里）路段只出不進，並於昨天下午五點起執行預警性道路封閉，視今日風雨決定開放時間，呼籲非當地民眾夜間勿進入封路路段，以免發生危險。

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