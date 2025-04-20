紐時：川普擬簽行政命令 大幅改組國務院

「紐約時報」報導，美國總統川普將大幅改組國務院，包含取消美國幾乎所有在非洲的行動，並關閉當地大使館和領事館。（美聯社）

2025/04/20 22:54

〔中央社〕「紐約時報」報導，美國總統川普預計未來幾天簽署一項大幅改組國務院的行政命令，擬議內容包含取消美國幾乎所有在非洲的行動，並關閉當地大使館和領事館。

這項行政命令草案還要求裁減國務院負責氣候變遷、難民議題及民主與人權問題的辦公室。

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川普（Donald Trump）可能在本週簽署這道行政命令。根據紐時取得的16頁草案副本，這個行政命令將對國務院進行「有紀律的重組」和「簡化任務執行」，同時減少「浪費、詐騙和濫用」。待川普簽署後，國務院預計今年10月1日前完成業務重組。

熟悉這些計畫的前任和現任美國官員說，川普簽行政命令的同時，也將解僱非政治任命的外交官，和一般在國務院華府總部上班的公務員。他們指出，國務院將開始讓大量員工休有薪假，並發出解僱通知。

這個草案還呼籲，停止對有志擔任外交官者舉行外交人員考試，且列出新的聘僱標準，包括「與總統的外交政策願景保持一致」。

草案也說，國務院必須大幅擴大使用人工智慧（AI）協助草擬文件，並用於從事「政策制定與檢討」和「營運規劃」。

這個行政命令的內容在川普簽署前可能仍有變數。國務院和白宮國家安全會議（NSC）今天稍早皆未立即對這道命令置評。

這項草案其中一個最激進的業務調整，就是取消負責監督撒哈拉沙漠以南非洲政策的非洲事務局（Bureau of African Affairs），原單位將由一個規模小得多的非洲事務特使辦公室取代。這個處室將向白宮國家安全會議報告，主要業務是「反恐協作行動」和「關鍵天然資源的戰略性開採與貿易」。

草案還說，美國位於撒哈拉沙漠以南非洲的所有「非必要」大使館和領事館，預計於今年10月1日前關閉。文件還說，外交人員將派往非洲，進行「具有針對性、任務導向的部署」。

草案備忘錄指出，國務院還會裁撤美國氣候特使一職，另設次卿一職，負責排除跨國威脅、監督反毒政策和其他議題。

這項草擬的行政命令是美國政府內部近來傳閱的內部文件之一。另一份備忘錄大致說明美國政府擬於下一會計年度刪減國務院50%預算；其他備忘錄則提議裁撤10座美國大使館和17間領事館。

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