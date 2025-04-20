為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紐時：川普擬簽行政命令 大幅改組國務院

    「紐約時報」報導，美國總統川普將大幅改組國務院，包含取消美國幾乎所有在非洲的行動，並關閉當地大使館和領事館。（美聯社）

    「紐約時報」報導，美國總統川普將大幅改組國務院，包含取消美國幾乎所有在非洲的行動，並關閉當地大使館和領事館。（美聯社）

    2025/04/20 22:54

    〔中央社〕「紐約時報」報導，美國總統川普預計未來幾天簽署一項大幅改組國務院的行政命令，擬議內容包含取消美國幾乎所有在非洲的行動，並關閉當地大使館和領事館。

    這項行政命令草案還要求裁減國務院負責氣候變遷、難民議題及民主與人權問題的辦公室。

    川普（Donald Trump）可能在本週簽署這道行政命令。根據紐時取得的16頁草案副本，這個行政命令將對國務院進行「有紀律的重組」和「簡化任務執行」，同時減少「浪費、詐騙和濫用」。待川普簽署後，國務院預計今年10月1日前完成業務重組。

    熟悉這些計畫的前任和現任美國官員說，川普簽行政命令的同時，也將解僱非政治任命的外交官，和一般在國務院華府總部上班的公務員。他們指出，國務院將開始讓大量員工休有薪假，並發出解僱通知。

    這個草案還呼籲，停止對有志擔任外交官者舉行外交人員考試，且列出新的聘僱標準，包括「與總統的外交政策願景保持一致」。

    草案也說，國務院必須大幅擴大使用人工智慧（AI）協助草擬文件，並用於從事「政策制定與檢討」和「營運規劃」。

    這個行政命令的內容在川普簽署前可能仍有變數。國務院和白宮國家安全會議（NSC）今天稍早皆未立即對這道命令置評。

    這項草案其中一個最激進的業務調整，就是取消負責監督撒哈拉沙漠以南非洲政策的非洲事務局（Bureau of African Affairs），原單位將由一個規模小得多的非洲事務特使辦公室取代。這個處室將向白宮國家安全會議報告，主要業務是「反恐協作行動」和「關鍵天然資源的戰略性開採與貿易」。

    草案還說，美國位於撒哈拉沙漠以南非洲的所有「非必要」大使館和領事館，預計於今年10月1日前關閉。文件還說，外交人員將派往非洲，進行「具有針對性、任務導向的部署」。

    草案備忘錄指出，國務院還會裁撤美國氣候特使一職，另設次卿一職，負責排除跨國威脅、監督反毒政策和其他議題。

    這項草擬的行政命令是美國政府內部近來傳閱的內部文件之一。另一份備忘錄大致說明美國政府擬於下一會計年度刪減國務院50%預算；其他備忘錄則提議裁撤10座美國大使館和17間領事館。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播