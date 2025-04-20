日本飯糰店爆租約爭議 高雄捷運邀請樋口飯糰進駐

高雄美術館日式飯糰遇到房租高漲、花盆砸店，引發大批市民熱情相挺，老闆舉牌感謝支持。（翻攝臉書）

2025/04/20 21:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄美術館特區知名日式飯糰店疑因生意太好，竟碰到租約爭議、花盆砸店，引發外界關切，群起以行動力挺；高雄捷運臉書粉專小編則在飯糰粉專留言力邀店家進駐，網友大讚高捷根本頂級操作。

60歲的樋口先生和台灣妻子在日本新潟生活30多年，希望將日本優質物產介紹給台灣朋友、遂返台定居，在美術館租下店面販售日式飯糰，道地日式口味加上老闆獨特親切的叫賣手板，讓飯糰店人氣持續增長，卻疑因此碰到房租調漲爭議、前天還遭砸店摔花盆。

請繼續往下閱讀...

大批民眾今湧向店家，以行動力挺老闆，立委黃捷也專程到場並吃了好幾顆飯糰，形容米粒香Q飽滿非常好吃；她認為租約糾紛雖各有立場，但暴力是不被允許的，飯糰店被砸店當天，第一時間已請警察多加協助兩人安全，這幾天也要加強巡邏。

網友注意到高雄捷運臉書粉專也在飯糰粉專留言，力邀飯糰店可進駐高捷車站商店街，高捷晚間證實有此構想，推薦R10、R11跟R16的通勤族人潮都不少，如果店家有興趣的話，可再一起討論合適位置。

高捷進一步表示，目前店家還沒有回應，高捷願意等候沒問題，當然還是要尊重店家本身意願；網友大讚高捷根本頂級操作，讓老闆感受高雄人的熱情與溫暖，「這就是我們高雄啦」。

高捷小編在日本飯糰粉專留言，邀請店家可考慮進駐高捷車站。（翻攝網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法