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    澄清旅宿業不提供沐浴洗髮乳？環境部：應採固定式大瓶裝提供

    環境部澄清，洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品，是由小瓶裝改成180毫升以上固定式瓶裝或掛壁式等方式提供。梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，不得陳列房間等營業場所，不過飯店櫃檯可以告知民眾，若仍有個人衛生用品需求，採免費或付費方式提供。（資料照）

    環境部澄清，洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品，是由小瓶裝改成180毫升以上固定式瓶裝或掛壁式等方式提供。梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，不得陳列房間等營業場所，不過飯店櫃檯可以告知民眾，若仍有個人衛生用品需求，採免費或付費方式提供。（資料照）

    2025/01/14 15:08

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕環境部宣布旅宿減塑新法，今年元旦起全台旅宿業將不主動提供牙刷、牙膏、浴帽、刮鬍刀等一次用旅宿用品，網路媒體報導有民眾得知消息後誤解「飯店就連沐浴乳、洗髮乳都必須自行準備」，對此環境部發布2點澄清聲明，並說明提供方式。

    針對旅宿用品管制方面，部分民眾誤解「飯店沒有提供一次性備品，就連沐浴乳、洗髮乳都要自己準備」、「飯店不能主動告知，只能等待客人詢問，任何提供備品的意圖都被認定犯規」等。

    環境部澄清，洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品，是由小瓶裝改成180毫升以上固定式瓶裝或掛壁式等方式提供。梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，不得陳列房間等營業場所，不過飯店櫃檯可以告知民眾，若仍有個人衛生用品需求，採免費或付費方式提供。

    此外，但於其附屬設施、服務設施、客房以外之經營設施陳列者不在此限，例如：SPA、三溫暖、游泳池、按摩設施、健身房等。環境部強調，旅宿業除了訂房時提醒民眾自備個人衛生用品外，民眾入住時若沒有自備個人衛生用品，可向旅宿業提出需求，由其免費或販售提供。

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