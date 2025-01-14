春節疏運觀光路網10萬份紙本免費提供 摺頁開放網路下載

春節期間熱門景點周邊車多壅塞。圖為宜蘭縣大里天公廟春節期間人潮。（檔案照）

2025/01/14 15:00

〔記者蔡昀容／台北報導〕春節連續假期1月25日至2月2日為期9天，觀光署印發10萬份「114年交通部春節疏運觀光路網圖」摺頁，民眾可於各地警廣電台、旅遊服務中心、主要鐵公路車站、中華郵政及高速公路服務區服務台等200餘處地點免費索取；另於春疏專頁亦提供電子地圖檔案供公眾下載使用。

觀光署提醒，熱門景點周邊路段容易雍塞，包括宜蘭縣大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、九族文化村、清境農場、劍湖山、阿里山、屏東縣台灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、霧台地區、茂林地區、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、遠雄海洋公園、台東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區。

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觀光署建議民眾多利用公共運輸到各地旅遊，並與相關單位規劃，日月潭、阿里山及八仙山國家森林遊樂區闢駛4線接駁專車。詳情至台灣觀光資訊網（https://www.taiwan.net.tw/）「114年交通部觀光署春節連續假期疏導觀光資訊」專頁（簡稱春疏專頁，首頁>探索更多旅遊資訊）查詢。

景點接駁公車「台灣好行」共發行128組多元超值套票，且於春節連假逾70條路線持電子票證及行動支付享半價優惠，花蓮地區4條路線則維持免費優惠。觀光署輔導旅行社推出「台灣觀巴」套裝旅遊行程，花蓮地區套裝旅遊行程1折優惠，3月以前北北桃、彰化及高屏6個地區有3折優惠，其他地區則享2人同行1人免費優惠方案。詳情至台灣好行網站（https://www.taiwantrip.com.tw）及台灣觀巴網站（https://www.taiwantourbus.com.tw）查詢。

觀光署也規劃19條新春建議遊程（https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4921339），供民眾參考。主題樂園業者也推出門票折扣優惠，詳見全台主題樂園網（http://www.themepark.net.tw/News）。

觀光署攜手各縣市政府推出「台灣觀光100亮點」，推廣全台100處觀光亮點，並提供旅遊好康。即日起至10月31日到訪百大亮點，手機開啟GPS定位參加「亮點集時樂」電子集章活動，就可獲得「四季抽好禮」及22縣市提供的「月月加碼抽」抽獎機會，獎項總價超過百萬元。更多資訊請至台灣觀光100亮點活動網站（https://100spotlights.taiwan.net.tw）查詢。

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