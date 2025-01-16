提告國民黨 黑熊學院不忍了：為所有做實事民防團體發聲拒抹黑

黑熊學院執行長朱福銘。（記者方瑋立攝）

2025/01/16 22:23

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨新北市議員林國春、王威元、呂家愷、陳明義等人，根據週刊報導指控內政部預算獨厚黑熊學院、壯闊台灣，告發內政部長劉世芳與警政署涉嫌圖利、違反預算法。對此，黑熊學院執行長朱福銘今天（16日）宣布將提告所有不實指控的政黨、媒體等，他說，黑熊學院雖討厭政治口水，但站出來並非僅代表自身，而是為台灣200個實在做事的民防團體。

朱福銘說，黑熊學院針對最近國民黨所有的不實指控，以及媒體在政論節目上大放厥詞，包括內政部指定預算、900萬園遊會等，全部都是子虛烏有的指控，已請律師蒐證並正式提告。

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朱福銘指出，這些事情完全沒有，但國民黨政治人物躲在意見自由、國會保護傘之下，讓黑熊學院即使討厭政治口水，仍須為台灣200個實在做事的民防團體站出來。

朱福銘說，去年10月14日，中國國台辦宣告黑熊學院為台獨頑固份子，但黑熊學院只是民間單位，中國同天卻出動153架軍機擾台。近日國民黨立委羅智強、王鴻薇開「汙衊記者會」時，中國也有22架軍機跨越台海中線。同一時間，台灣海纜被割斷，這在任何國家都是準戰爭行為，立法院卻在研擬將中配入籍年限下調至4年。

朱福銘指出，內政部是全國民防主管單位，任何民防單位只要事情做得好，都會去爭取內政部的資源，黑熊學院與所有民防單位都一樣爭取標案，完全沒有靠任何人協助。所以，黑熊學院站出來並非僅代表自身，因為努力於民防的團體非常多，各地方也都有民團，政府這一年多來將民間防衛力量串聯，國民黨卻想將所有的台灣真正重要的民間防衛問題，全部都化為政治的口水仗。

朱福銘強調，黑熊所有資金皆由公益勸募而來，所有資金在法規上透明公開，任何一個國會助理或小編都可以輕易查證，但現在國會生態就是漫天撒謊，完全不用負責。

「孰可忍孰不可忍」，朱福銘說，最近國家發生這麼多的事情，黑熊只想做事因應，國民黨卻只想要打壓台灣的民防力量，更打壓著全台灣認真做事的所有的民防單位。

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