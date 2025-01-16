尹錫悅看守所過夜 韓網瘋傳「歷任5總統」移送畫面

15日上午，尹錫悅被公調處逮捕。（路透）

2025/01/16 23:32

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅因戒嚴事件，15日上午遭逮捕，並被公調處訊問、拘留，成為南韓憲政史上，首例現職被逮的總統。對此，南韓網路上流傳多名前總統遭逮捕時，在車內被拍到的照片，包括全斗煥、盧泰愚、李明博和朴槿惠，引發熱議。

韓媒《中央日報》報導，南韓網路論壇今（16）日出現「全斗煥、盧泰愚、李明博、朴槿惠、尹錫悅，走向拘留所之路」為題的文章。貼文也附上了南韓前後任總統，被送往拘留所時，坐在車子後座被記者拍到的照片。

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據報導，1995年全斗煥因叛國罪和收賄罪被捕；同年，盧泰愚也因收賄罪遭捕，但兩人都在1997年，同時獲得政府特赦。李明博2018年因收賄等罪被逮捕；朴槿惠2017年則因親信幹政、受賄和濫權等罪被拘留。朴槿惠和李明博分別在2021和2022年，獲得特赦。

對此，隸屬執政陣營的大邱市長洪準杓在臉書表示，「一想到這是解放後第5位進入拘留所的總統，就讓人輾轉反側...巧合的是，這5位總統都是來自保守右翼。」

2018年，李明博成為韓國史上第4位被捕的前總統。（歐新社）

朴槿惠是繼1995年之後，時隔22年再次被捕的前總統。（法新社）

1995年，盧泰愚搭車前往看守所。（擷取自Threads）

1995年，全斗煥從住所被送往拘留所。（擷取自Threads）

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