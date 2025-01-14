電子廠尾牙只發「5個麵包」？ 10年老員工抱怨遭打臉
知名電子大廠資深員工在社群媒體抱怨尾牙只發5個麵包，卻被其他網友打臉。（擷取自爆料公社）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕為了犒賞員工這一年來的辛勤工作，公司企業通常會在年末舉行尾牙活動，安排聚餐、藝人表演及抽獎環節。然而，一名電子廠資深員工分享，公司今年尾牙只發5個麵包，讓人大失所望，隨即引發廣泛討論。
一名網友在「爆料公社」發文抱怨，他在一間電子廠工作10幾年，今年尾牙居然僅提供5個麵包、1瓶飲料及1罐礦泉水，既沒有禮券也沒有安慰獎，讓他不禁直呼「有點可笑」。
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貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言表示，「忽然覺得我們公司好那麼一點點了」、「我們都沒有尾牙，但是如果給我麵包飲料，我甘願沒有，羞辱員工嗎？」、「不錯了，我們公司沒尾牙也沒年終」、「有年終獎金最實際」。還有人戲謔回應，「比小學野餐盒多3塊蛋糕欸，公司這麼霸氣給5塊要感激涕零了」。
不過，一些知情網友透露，原Po任職的公司今年尾牙改以演唱會形式舉辦，「公司都說今年尾牙辦演唱會了，有請3組藝人、2組啦啦隊表演的事都不提，偏偏只講『尾牙5個麵包』」、「幾千人去體育館尾牙本來就吃餐盒，很正常」、「新聞不是報導5000人參加尾牙，還有明星助陣」。