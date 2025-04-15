創歷史新高！ 民調：逾7成民眾認為日本可信賴、台日關係良好

日本台灣交流協會15日發布「2024年度台灣民眾對日本觀感研究」民調報告。圖為日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之。（資料照）

2025/04/15 16:36

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本台灣交流協會今（15）日發布「2024年度台灣民眾對日本觀感研究」民調報告。民調結果顯示，多達77％台灣民眾認為現在的日台關係良好，也有71％民眾認為日本是可信賴國家，創下歷史新高。

「2024年度台灣民眾對日本觀感研究」民調主要針對台灣民眾對日本的意識與印象、日本旅遊、日本台灣交流協會的知名度、日台關係等4個面向進行探討，研究對象全台灣20歲至80歲的人民，樣本數共計1520份，在信賴水準95％下，抽樣誤差為正負2.51％內，調查執行期間為2024年12月27日至2025年1月5日。

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民調指出，在過往各年度的研究中，日本皆是台灣民眾最喜歡的國家，2024年度更達到76％的歷年新高，大幅領先第二名南韓的4％與第三名中國及美國的3％；2024年在各年齡層中，皆有7成以上民眾最喜歡日本，其中以30歲至39歲民眾喜歡日本的比例最高。

民調也指出，多達70％台灣民眾認為日本是「台灣今後最應該親近的國家」，達到歷年新高，最應該親近的國家第二名則是獲得13％支持的美國，認為應該親近中國的比例則持續下降，由2021年的15％，下降至2024年的11％；至於對日本感覺親近的比例，從2021年的77％上升至去年度的81％。

至於「對台灣最具影響力的國家」部分，民調指出，多達48％民眾認為應是美國，日本則以30％居次，較2021年的民調結果增加17個百分點，認為中國最具影響力的受訪者僅有19％，較2021年民調結果下降6個百分點。

民調也指出，有77％民眾認為現在日台關係良好、70％民眾認為日台關係比以前更好、71％民眾認為日本是可信賴的國家，創下歷史新高，僅2％民眾認為日台關係比以前更差。

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