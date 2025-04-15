男子工作挨罵 下班持針錐刺瞎副廠長眼睛

陳男眼睛遭針錐刺傷（左圖紅圈處），仍奮力擊退兇手，自行報警等待警方到場，現場血跡斑斑。（民眾提供）

2025/04/15 16:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔心鄉去年10月發生一起疑似隨機砍人的案件，一名鄒男持15公分長的針錐刺路人陳男的左眼，陳男忍痛擊退鄒男，報警求救，視力嚴重受損。該案經檢警調查，原來受傷的陳男是工廠的副廠長，鄒男到其工廠應徵，因表現不佳挨罵，心情不爽，下班後持針錐刺傷陳男，該案彰化檢方偵查終結，今將鄒男依重傷害罪嫌起訴。

起訴書指出，2024年10月14日，鄒男前往陳男任職的工廠應徵，隔日開始試用，但因表現不佳，屢被副廠長陳男責罵，雙方爆發口角。同日晚間8時30分許，鄒男再度返回工廠，在門口抽菸，陳男與同事謝男見狀立即制止，告知廠區內存放易燃物，禁止吸菸，鄒男不僅拒絕配合，還與對方發生激烈肢體衝突。

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衝突過後，鄒男心懷怨恨，騎車尾隨下班的陳男。行經瑤鳳路時，陳男發現鄒男靠近，擔心發生碰撞，遂以左腳踢向對方機車，並將自身機車停靠路邊。未料，鄒男竟突然持木柄針錐猛刺陳男左眼，當場造成眼球破裂、鮮血直流。

兩人隨後在馬路上扭打，陳男忍痛奪下凶器，並將鄒男推落路旁排水溝，隨即報警求助。鄒男雖趁隙逃逸，但警方迅速於一公里外的超商將其逮捕。

鄒男到案後辯稱，恰巧與陳男相遇，沒有尾隨，他想詢問「明天幾點上班」，因對方踢其機車，誤以為遭遇攻擊，才持針錐「撥開」對方拳頭，不慎刺中眼睛。然而，檢方調查發現，陳男左眼傷勢嚴重，經手術後視力僅剩0.02，且醫師評估難以恢復。檢方認定鄒男行為符合重傷害要件，依法提起公訴。

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