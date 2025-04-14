「百億總裁」陳政谷加保至3.5億 拒交保喊「寧願羈押」

台中地院今天重開羈押庭，陳政谷加保至3.5億但當庭喊「寧願羈押」 （記者許國楨攝）

2025/04/14 19:01

〔記者許國楨／台中報導〕九州博弈集團涉賭博、洗錢及洩密等案件，先前裁定集團「百億總裁」陳政谷與前刑事局警政監林明佐分以2億元與1200萬元交保，並配戴電子腳環監控，但檢方再次抗告台中高分院二度撤銷交保裁定，發回台中地院重開羈押庭，今開庭審理後，裁定林繼續羈押，陳則以3.5億元交保、限制出境、出海8月，交保期間施以電子監控。不過陳政谷當庭喊不願交保，要求地院羈押。

陳政谷被指控經營賭博網站、洗錢，賭資高達438億元，而林明佐則遭指控擔任中市刑大隊長期間洩密偵辦進度，還收賄4451萬元，兩人去年偵辦期間就被收押禁見且2度延押，台中地院3月17日裁定陳以2億元、林以1200萬元交保，對此檢方提出抗告，台中高分院撤銷發回，中院3月26日更裁，維持同樣金額、對2人加電子腳環監控。

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對此，檢方再度提出抗告，台中高分院也於本月11日二度撤銷交保，認為確實仍有斟酌餘地，2人均有不明財產，恐有逃亡之虞，二度發回原審更裁。

台中地院今天下午重開羈押庭，陳政谷表示，檢方偵辦期間，營造他企圖逃亡假象，其律師也說，此案犯罪所得438億元也是錯誤記載，檢方扣押的41億元中屬於陳的有2387萬元現金、15萬元美金、7筆市價2億餘元不動產，但仍有1億多元的貸款，予以扣除之後，僅有1億多元財產，中院2億元的交保裁定，顯然已足夠。

林明佐則說，交保後已到3個醫療中心就診，醫師提到「癌細胞已擴散」，無法以手術治療，需進行重粒子等放射線治療，希望法院裁定交保，其律師說，林已在偵查期間針對2217萬元財產來源不明部分，坦認犯罪，另外扣除向徐培菁的借款2000萬元，以及給前妻每月10萬元的生活費共290萬元後，並非有資力逃亡海外就醫能力。

至於林的病症屬於罕見，癌細胞已經擴散，未來若進行放射線治療，需要30次療程6周的時間，無法中斷，若無交保在外，未來恐下半身癱瘓，林目前是需要坐輪椅，需人攙扶才能站立之人，顯然無法逃亡海外，而且1200萬元保金是親友籌措，更無逃亡可能。

此案經開庭審理後，地院裁定林明佐收押2月，陳政谷加保至3億5千萬，但陳當庭喊不願交保，要求地院羈押。

林明佐坐輪椅到庭，台中地院裁定收押。（記者許國楨攝）

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