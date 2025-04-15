噁！中國外送員聲稱被店員潑奶茶裝可憐 真相是自己性騷女店員

中國上海外送員指稱自己去手搖飲店COCO取餐時被店員潑奶茶，不過，監視器影像顯示他對女店員肢體碰觸。（圖擷自微博）

2025/04/15 16:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕惡人先告狀！中國上海一名外送員近來上傳影片，指稱自己去手搖飲連鎖店COCO取餐時被店員潑奶茶，還被罵是哈士奇，沒想到COCO硬起來公布店內監視器影片，發現原來當時外送員竟然把手伸進櫃台摸索，對女店員進行不必要的肢體碰觸，中國網友見狀痛斥這根本就是性騷擾。

從中國微博流傳的影片可以看到，外送員可憐兮兮地表示，他在COCO取餐時店員態度惡劣，不僅多次催促沒有回應，還朝他潑灑奶茶、罵他「你是哈士奇阿，擱這叫叫叫」。

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不過，COCO對此採取強硬態度回應，直指外送員當時有報警，店員經過警察調解後賠償外送員200人民幣（約新台幣890元）清潔費，雙方原本已經完成和解，沒想到外送員卻透過掐頭去尾的影片散播消息，已對品牌和店員不良影響，將保留法律追究權利。

COCO同時也公布了店內監視器影像，從中能看到一名女店員正在櫃台忙著將飲料裝袋，孰料外送員不僅口出髒話，還突然將手伸過去摸索、和女店員發生肢體接觸，這才導致了這場糾紛。

中國網友看到後痛斥這名外送員根本就不值得同情，「明顯是鹹豬手」、「你手往哪裡伸啊」、「支持提告」，「支持COCO維權」。

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