新加坡總統宣布解散國會！ 總理黃循財提議4/23提名 定5/3投票

2025/04/15 16:47

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕新加坡政府今(15)日下午3點發表一項最新公報,總統尚達曼(Tharman Shanmugaratnam)宣布解散國會;總理黃循財(Lawrence Wong)則提議,將2025年全國大選提名從4月23日開始。根據新加坡政府選舉部門今日下午宣布,2025年全國大選正式投票日期為5月3日。

綜合外媒報導,本次選舉將是總理黃循財上任以來,首次面臨的選舉考驗,因這次選舉將在新加坡經濟前景黯淡的背景下舉行。報導指出,美國總統川普(Donald Trump)的關稅政策,威脅到依賴貿易的新加坡國家經濟預期,該國昨(14)日將2025年的經濟成長預測從1%到3%,下調至0%至2%。

另外,黃循財自2024年5月接替長期擔任總理的李顯龍(Lee Hsien Loong),擔任人民行動黨(People's Action Party)領導人,該黨自新加坡1965年獨立以來,在過去幾屆的選舉中幾乎佔據主導地位與贏得大多數席位。然而,人民行動黨在上一屆(2020)的選舉表現,為歷年來表現最差的其中一次。

