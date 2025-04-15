新加坡總統宣布解散國會！ 總理黃循財提議4/23提名 定5/3投票

現任新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）。（資料照，路透）

2025/04/15 16:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡政府今（15）日下午3點發表一項最新公報，總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）宣布解散國會；總理黃循財（Lawrence Wong）則提議，將2025年全國大選提名從4月23日開始。根據新加坡政府選舉部門今日下午宣布，2025年全國大選正式投票日期為5月3日。

綜合外媒報導，本次選舉將是總理黃循財上任以來，首次面臨的選舉考驗，因這次選舉將在新加坡經濟前景黯淡的背景下舉行。報導指出，美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策，威脅到依賴貿易的新加坡國家經濟預期，該國昨（14）日將2025年的經濟成長預測從1%到3%，下調至0%至2%。

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另外，黃循財自2024年5月接替長期擔任總理的李顯龍（Lee Hsien Loong），擔任人民行動黨（People's Action Party）領導人，該黨自新加坡1965年獨立以來，在過去幾屆的選舉中幾乎佔據主導地位與贏得大多數席位。然而，人民行動黨在上一屆（2020）的選舉表現，為歷年來表現最差的其中一次。

Singapore's government has dissolved parliament as PM Lawrence Wong prepares for elections.



Wong has called on the city-state's President Tharman Shanmugaratnam to issue a writ of election.



Nomination day is set for April 23, with the election date expected shortly. pic.twitter.com/NMuz7npJx0 — BFM News （@NewsBFM） April 15, 2025

現任新加坡總統尚達曼（Shanmugaratnam Tharman）。（資料照，路透）

新加坡政府今（15）日下午3點發表一項最新公報，總統尚達曼宣布解散國會。（圖擷取自「PRIME MINISTER'S OFFICE SINGAPORE」官網）

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