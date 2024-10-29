標線型人行道如障礙賽道 北市266處需改善

台北市廣設標線型人行道，但不時會碰到路燈矗立在中間。（記者林承鴻攝）

2024/10/29 19:24

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市廣設標線型人行道，但不時會碰到路燈矗立在中間，不只輪椅無法通過，行人也只能走到柏油路上繞過。台北市議員洪婉臻指出，北市2203條標線型人行道中，266處有路燈、電力箱等障礙物需移位，但公園處竟回復只能改善19處。洪婉臻要求市府全面盤查台北市阻礙行人通行的路燈位置，公園處處長藍舒凢承諾1個月內提出精進改善計劃。

洪婉臻今（29）日在大會工務部門質詢中指出，北市府年花破億預算劃設標線型人行道，卻充滿各種障礙物，266處中障礙物為路燈就佔了246處，但離譜的是公園路燈工程管理處竟回復只能改善19處，佔總體約7%。洪婉臻痛批市府態度消極，把市民心聲當做耳邊風，質疑「是不願改善還是不能改善」？

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洪婉臻表示，市府以「路燈緊貼溝牆設置」、「淨寬不足90公分」、「無合適位置遷移」等理由作為無法改善的推託之詞；而12個行政區中，更唯獨萬華區轄內37條標線型人行道皆無須改善，但實地會勘發現，萬華區內江街康定路口、環河南路二段等處仍有明顯障礙物，顯見市府數據與現況嚴重脫節。交工處表示會再檢核一次。

洪婉臻怒批蔣市府用假數字詐騙市民，指人行道變成全民障礙賽的場地，批評市府成為行人地獄幫兇。洪婉臻強調，新修正的「行人交通安全設施條例」已明定，未依期限改善妨礙行人通行的固定設施，最高可罰15萬元，要求市府正視問題，確實落實改善，還給市民暢通安全的人行空間。

工務局局長黃一平表示，會和交通局對設施帶、寬度等一併檢討，若有可以改善的地方，會積極協調改善；至於新法相關規定，需求單位會通知相關單位想辦法完成改善或調整。藍舒凢也承諾1個月內提出人行道路燈障礙精進改善計劃。

台北市議員洪婉臻指出，萬華區內江街康定路口標線型人行道有路燈障礙物。（擷取自Google地圖）

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