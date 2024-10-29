納骨塔「一塔又一塔」 彰化大城頂庄村民怒衝公所抗議

彰化縣大城鄉頂庄村近百村民到大城鄉公所抗議，反對公所編列預算在第六公墓加蓋納骨塔。（記者陳冠備攝）

2024/10/29 19:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大城鄉頂庄村近百村民今（29）日上午扛著鋤頭到大城鄉公所抗議，反對公所編列預算1.1億元在第六公墓加蓋納骨塔，眾人拿鋤頭打破納骨塔模型，強烈宣示反對到底。自救會成員說，頂庄國小2年前被迫廢校，政府興學不力，只會蓋靈骨塔賺錢，根本是欺負小村莊的老百姓。

「興學不力廢校 只會蓋靈骨塔賺錢」

大城鄉頂庄村設籍人口約500人，全鄉最少，近年人口流失嚴重，頂庄國小2年前廢校，村民發動數十次陳請到縣府、教育部等，都改變不了。但不到2年，大城鄉公所卻向編列預算1.1億元，以塔位飽和為由，要在頂庄村第六公墓加蓋納骨塔，當地村民氣炸，抱怨「活人不救，只顧搶死人錢」。

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頂庄村反二塔自救會長許國成說，大城鄉目前有2座納骨塔，一座在頂庄村，若再規劃一座，等於全鄉3座納骨塔有2座在頂庄村，而且大城鄉人口才1萬4000人，新納骨塔可容納2萬個骨灰罈，令人懷疑未來要收納外鄉鎮往生者骨灰罈到頂庄村。

完工後是頂庄村最高建物

許國成說，第二納骨塔規畫15公尺高，完工後將是頂庄村最高建物，氣勢壓倒周邊三合院和兩層樓住戶，容易給村民精神上很大壓迫感，而村內也曾有村民務農時被「陌生人」索取銀紙（冥紙），回家後身體不適，若再建新納骨塔，村民很擔心怪力亂神再發生。

公所：交通方便也無遷葬問題 請村民體諒

大城鄉公所說，大城鄉現有二個納骨塔的櫃位僅剩718個，大城鄉每年死亡人口數約200人，近年平均每年有超過400名亡者進塔，若不加蓋，未來恐不夠使用，第六公墓交通方便，也無遷葬問題，才會選擇這裡建納骨塔，請村民體諒。

大城鄉頂庄村民拿鋤頭打破納骨塔模型，強烈宣示反對到底。（記者陳冠備攝）

頂庄村反二塔自救會長許國成（左）向大城鄉公所遞交陳情書，反對興建靈骨塔。（記者陳冠備攝）

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