搞軌？阿里山林鐵樟腦寮3號隧道抽換鐵軌 禮賓列車延誤半小時

林鐵樟腦寮3號隧道發生抽換鐵軌致禮賓列車延誤半小時事件。（民眾提供）

2024/10/29 19:17

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民眾爆料指林鐵施工忘裝鐵軌致火車差點無法下山，阿里山林業鐵路及文化資產管理處（下簡稱林鐵處）澄清說，當時道班人員正在樟腦寮3號隧道抽換鐵軌，致從阿里山下行要到嘉義的「3年5票」禮賓列車延誤半小時，為什麼道班人員未能及時在列車抵達前完成工作，將進一步調查釐清。

林鐵處副處長周恆凱指出，今天開行的「未來車票」及「3年5票」禮賓列車，為當天往返嘉義阿里山的加開列車，上行8點30分從嘉義車站出發、下行下午1點50分從阿里山車站出發，下午5點10分經過竹崎至交力坪段（3號隧道）時，因道班同仁進行更換鋼軌作業，致列車延誤30分鐘通過隧道，影響乘客17位。

請繼續往下閱讀...

林鐵處為兌換承諾及感謝多年來支持3年5票紀念車票及未來車票的民眾，規劃開行禮賓列車，讓支持林鐵的鐵粉們憑此二款紀念車票優先搭乘禮賓限定車次，開行嘉義-阿里山段上、下行共計8梯次，開行日期為今年10月29日、11月13日、12月17日及明年1月15日，結果第一次開行就發生禮賓列車延誤半個小時事件。

林鐵樟腦寮3號隧道發生抽換鐵軌致禮賓列車延誤半小時事件。（民眾提供）

林鐵樟腦寮3號隧道因抽換鐵軌致禮賓列車在隧道等候。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法