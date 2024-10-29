為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    搞軌？阿里山林鐵樟腦寮3號隧道抽換鐵軌 禮賓列車延誤半小時

    林鐵樟腦寮3號隧道發生抽換鐵軌致禮賓列車延誤半小時事件。（民眾提供）

    林鐵樟腦寮3號隧道發生抽換鐵軌致禮賓列車延誤半小時事件。（民眾提供）

    2024/10/29 19:17

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民眾爆料指林鐵施工忘裝鐵軌致火車差點無法下山，阿里山林業鐵路及文化資產管理處（下簡稱林鐵處）澄清說，當時道班人員正在樟腦寮3號隧道抽換鐵軌，致從阿里山下行要到嘉義的「3年5票」禮賓列車延誤半小時，為什麼道班人員未能及時在列車抵達前完成工作，將進一步調查釐清。

    林鐵處副處長周恆凱指出，今天開行的「未來車票」及「3年5票」禮賓列車，為當天往返嘉義阿里山的加開列車，上行8點30分從嘉義車站出發、下行下午1點50分從阿里山車站出發，下午5點10分經過竹崎至交力坪段（3號隧道）時，因道班同仁進行更換鋼軌作業，致列車延誤30分鐘通過隧道，影響乘客17位。

    林鐵處為兌換承諾及感謝多年來支持3年5票紀念車票及未來車票的民眾，規劃開行禮賓列車，讓支持林鐵的鐵粉們憑此二款紀念車票優先搭乘禮賓限定車次，開行嘉義-阿里山段上、下行共計8梯次，開行日期為今年10月29日、11月13日、12月17日及明年1月15日，結果第一次開行就發生禮賓列車延誤半個小時事件。

    林鐵樟腦寮3號隧道發生抽換鐵軌致禮賓列車延誤半小時事件。（民眾提供）

    林鐵樟腦寮3號隧道發生抽換鐵軌致禮賓列車延誤半小時事件。（民眾提供）

    林鐵樟腦寮3號隧道因抽換鐵軌致禮賓列車在隧道等候。（民眾提供）

    林鐵樟腦寮3號隧道因抽換鐵軌致禮賓列車在隧道等候。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播