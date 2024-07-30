北市抽查行人安全設施 僅65.6％合格

台北市大同區保安街80號人行道遭工地垃圾桶與三角錐佔用。（圖由研考會提供）

2024/07/30 16:44

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市去年5月成立「台北交通安心行」府級專案小組推行交通改善計畫，今（30）日市府研究發展考核委員會於道路交通安全會報報告2024年度查證結果，此次抽查204處中，有70處地點待改善、共78個缺失項目，僅65.6%抽查地點合格。

研考會於今年6月13日至6月30日抽查204處地點，查證項目包含機車退出騎樓及人行道、人行道淨寬不足處樹穴減少高低差、遷移或設置縮小型控制器、增設實體人行道、新增及改善標線型人行道、路口行人綠燈早開及行人專用時相、檢視並調整路口行人專用號誌、行穿線退縮及庇護島工程等8大項。

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針對機退2.0政策，研考會指出工務局新建工程處雖稱民權東西路、中山南北路、敦化南路、仁愛路和羅斯福路等5條主要幹道已施作完成，但研考會抽查發現仁愛路及中山南路未完全改設，人行道上仍有機車在車格停車。另外在民權東路四段36號機車彎未劃設格線、羅斯福路三段則查有機車違規停放。

新增及改善標線型人行道部分，在溫泉路58巷與溫泉路30巷口等4處查有鋪面破損或被覆蓋等狀況、保安街80號等9處有障礙物佔用人行道，以及7處車輛違規停放人行道。

停車管理工程處回應，因機車停車需求大，部分路段無法全面完成機退2.0，將積極尋找替代空間，和當地里長討論。至於標線型人行道鋪面破損、實體人行道導盲磚未對齊等，新工處則承諾於8月底之前完成改善。

淡江大學院運輸管理學系教授陳菀蕙說，交通管制工程處先前完成士林區忠誠路二段與士東路口標線改造，但庇護島沒有實體分隔，沒辦法真正保護行人。研考會考察承德路與錦西街口，也發現許多車輛直接切過標線型庇護島。對於標線型庇護島是否能發揮庇護行人作用，陳菀蕙及研考會均請交工處思考改善。

台北市長蔣萬安表示，交通改善工程品質非常重要，要求各局處加強橫向聯繫，針對抽查結果即刻改進，要將缺失率降低，讓交通改善工程確實到位。北市警察局則說，人行道違停一直都是重點取締項目，屬於事故防治計劃一環，今年截至7月26日已取締超過10萬件，將持續要求各單位加強取締。

台北市信義區忠孝東路5段426號人行道遭私設固定式障礙物。（圖由研考會提供）

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