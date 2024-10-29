盲眼沉浸體驗被害者經歷 「暖暖」籲關注復元、溫柔陪伴

暖暖Sunshine協會將推出沉浸式體驗劇場「復元長路」，透過沉浸式聆聽不同被害人的自白，學習關注被害人心理健康、復元以及進行溫柔陪伴。（暖暖協會提供）

2024/10/29 18:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕性暴力倖存者往往難以走出創傷，雖然去年#MeToo事件讓許多人為己發聲，然而高度討論的同時，社會卻缺乏如何陪伴；暖暖Sunshine協會近期策展，透過盲眼沉浸式聆聽不同被害人的自白，讓引路人陪伴走過恐懼未知路，學習關注倖存者心理健康、身心復元，以進行溫柔陪伴。

關注性暴力倖存者的暖暖協會最初發起匿名分享平台，關注被害人權益與身心健康，因發現去年#MeToo事件延燒後，許多人高度討論，卻不知如何陪伴被害人，為此推出從11月1日起為期3天的沉浸式體驗劇場「復元長路」，邀請眾人一起學習陪伴自己、陪伴他人。

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活動一進場，就要參與者脫鞋並帶起眼罩及耳機，由工作人員擔任引路人，一路引導體驗，腳下最初會踩到不明物而恐懼，耳中則由不同人的自白交織闡述，過往痛苦的記憶與復元等元素，之後脫下眼罩，發現曾踏過的僅是報紙與繪畫圖紙，最後透過團體討論，彼此學習療傷，而參展期間有任何不適，都可隨時喊停。

復元長路舞台總監王姿雯提到，用沉浸式的音檔、觸覺體驗，是為了讓觀眾更貼近受傷者的感受，並體驗被安全陪伴的感受。先行體驗場的民眾回饋：「創傷是每個人的經驗都很不一樣，可是我們會有很多情緒共感，可以陪彼此走一段路。」

暖暖執行長湯淨表示：「說出自己受傷，其實需要很大的勇氣。如果周遭親朋好友缺乏相關的知識，一昧要對方忘記、好起來，反而讓倖存者遭遇更大的壓力，甚至是二度創傷。有的時候，二度創傷比原來的受傷更巨大。」陪伴無家者的人生百味創辦人巫彥德則表示，一個人可以給別人唯一的幫助，是願意理解別人的痛苦，用此段話為陪伴賦予更重要的意義。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

暖暖Sunshine協會打造沉浸式劇場，盼讓參加者由引路人陪伴，體驗並學習被害人如何走過痛苦經歷後的「復元長路」。（暖暖協會提供）

關注性暴力倖存者的暖暖協會發現，因MeToo事件許多人不知如何陪伴被害人，為此推出沉浸式體驗劇場「復元長路」，邀請眾人一起學習陪伴自己、陪伴他人。（暖暖協會提供）

暖暖Sunshine協會近期策展沉浸式劇場「復元長路」，透過性暴力倖存者的自白，要讓觀眾更貼近受傷者的感受，並體驗被安全陪伴的感受。（記者吳柏軒攝）

暖暖Sunshine協會近期策展沉浸式劇場「復元長路」，透過性暴力倖存者的自白，要讓觀眾更貼近受傷者的感受，並體驗被安全陪伴的感受。（記者吳柏軒攝）

暖暖Sunshine協會近期策展沉浸式劇場「復元長路」，透過性暴力倖存者的自白，要讓觀眾更貼近受傷者的感受，並體驗被安全陪伴的感受。（記者吳柏軒攝）

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