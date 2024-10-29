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校園治安亮紅燈？ 彰化某高中傳男子進入女廁 教育處：加強管理

彰化縣傳出有男子闖入4樓女廁引發人心煌煌，議員賴清美質詢校園安全亮起紅燈，對此，教育處長蔡金田強調，將會加強校園管理機制。（取自彰化縣議會網站）

彰化縣傳出有男子闖入4樓女廁引發人心煌煌，議員賴清美質詢校園安全亮起紅燈，對此，教育處長蔡金田強調，將會加強校園管理機制。（取自彰化縣議會網站）

2024/10/29 12:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣驚傳有男姓民眾闖入高中校園4樓女廁？縣議員賴清美今天在縣議會定期大會進行縣政質詢指出，有學生要去上廁所竟然在女廁發現陌生男子，這代表校園治安亮起紅燈。教育處長蔡金田表示，校園在課後進行開放是好政策，未來將會加強學校管理機制。

賴清美表示，校園在學生放學後都會開放給民眾來運動，但有民眾卻跑到4樓女廁來上廁所，這真的是很詭異，就算要借廁所，為何1樓廁所不借，要不然也還有2樓或是3樓，哪有一借就借到4樓，而且據聞是1次跑到4樓，1次又出現1樓，卻馬上被校園人員請走了。

縣議員吳韋達也指出，校園安全不能有漏洞，就算是一千次都不能發生一次，目前全縣各校並非校校有保全，就算是花錢設立電子圍籬，還是需要人員管理，希望在預算足夠的情況，能夠在校園保全配置的能夠更加完善。

教育處長蔡金田表示，校方在接獲學生反應後，有進行校安通報，未來將讓學生放學後，就把高樓層的校舍關下鐵門，也會加強管理機制。

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