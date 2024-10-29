嘉義市玉山科技中心 讓學生假日自主學科技

學生假日在玉山科技中心學習。（嘉義市政府提供）

2024/10/29 12:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市玉山國中玉山科技中心今年由教育部國教署指定試辦「科技教育自主學習營」，讓國中小學生假日自主學習，動手體驗學科技，發揮創意，培養對科技的興趣。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市有三所科技中心，鼓勵學生在實作中探索與學習，辦理學生體驗活動或營隊，促進自主學習與科技教育的整合，感謝國教署指定玉山科技中心為全台試辦科技教育自主學習營的三所中心之一，相信科技能夠為教育帶來更多的可能性。

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市府教育處長郭添財表示，玉山科技中心從「創客」到「創課」，推動科技教育，現在嘗試用AI輔助教學，由AI老師教導同學編寫程式，配合科技領域課程製作出具有功能性的專題如「起床鬧鐘搭配刷牙提醒機」、「睡前記得眼鏡置放提醒箱」、「垃圾桶變身趣味投籃機」等。

玉山國中校長鄭振銘說，玉山科技中心配合教育部國教署試辦的「科技教育自主學習營」，以現有的平板載具，規劃孩子自主學習科技領域課程的活動，現場提供素材與線上影片課程、紙本內容等，讓孩子自己從頭開始自己摸索如何完成作品，培養孩子自主學習的能力。

活動主題有「3D列印筆設計製作」及「電燒筆實做面紙盒」，動手操作3D列印筆及電燒筆，設計並製作屬於自己的小作品，體驗3D列印技術的樂趣，感受科技與藝術的結合；「用程式控制機器人」自主學習簡單的程式語言，親自控制機器人的動作，了解人工智慧與機械運作的基礎原理。

玉山科技中心表示，最新自主學習課程活動將於近期開放報名，可上嘉義市政府教育處及玉山科技中心臉書粉絲專頁查詢。

學生用3D列印筆進行創作。（嘉義市政府提供）

學生製作自己的作品。（嘉義市政府提供）

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