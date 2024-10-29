為高捷增「智慧」！數位孿生系統啟動 強化即時風險預警

雄捷運公司今於高雄輕軌前鎮機廠舉行「大高雄全捷運路網數位孿生系統」啓航儀式，副市長林欽榮親身體驗。（市府提供）

2024/10/29 12:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司今於高雄輕軌前鎮機廠舉行「大高雄全捷運路網數位孿生系統」啓航儀式，發表融合數位孿生技術、5G AIoT、大數據及人工智慧的最新管控機制，可實現捷運系統即時監控，並可模擬真實運輸場景，通過多重感測數據進行即時風險預警。

高市副市長林欽榮、高捷公司董事長楊岳崑、數位發展部數位產業署組長于台珊、義隆電子公司副理黃志勝等人共同出席，見證數位孿生技術在捷運及輕軌系統中的廣泛應用，也代表高雄在智慧交通領域邁向嶄新的里程碑。

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高捷說明，「大高雄全捷運路網數位孿生系統」是高捷公司與義隆電子攜手合作，向數位發展部數位產業署「普及智慧城鄉生活應用計畫」申請補助的創新科技計畫成果，融合了數位孿生技術、5G AIoT、大數據及人工智慧，實現捷運系統的即時監控。

該系統能模擬真實的運輸場景，通過多重感測數據進行即時的風險預警，不僅能實現更加即時、精確的防控，還能減少人力需求和營運成本，進一步保障乘客的安全與乘車體驗，顯著提升營運效率。

今發表會展示多項技術應用場景，包括輕軌數位儀表板及高擬真3D輕軌駕駛模擬器，由輕軌列車上的CCTV紀錄路程訊息數據匯進虛擬輕軌路網後，累積統計成為有效的資訊，未來可從資訊中了解搭乘趨勢、易事故時間、路段等。

還可藉由駕駛模擬器，讓後續每一位駕駛員體驗，達到分析、改善、訓練的效果。

另於捷運中央公園站設立的「問蜜柑」互動牆，將以擬真貓站長的形式，結合語音與旅客進行互動問答。這些技術將極大地改善城市交通管理，並且提升乘客的互動體驗，透過全息動態技術，乘客可即時掌握車廂擁擠度等資訊。

楊岳崑表示，未來隨著智慧交通系統的進一步發展，高雄捷運將朝向自動化與智能化邁進，為市民提供更安全、高效的交通選擇，推動高雄成為智慧城市的典範。

而高雄捷運及輕軌系統未來將引入更多AI技術，進一步提高運輸系統的安全性與效率。

雄捷運公司今於高雄輕軌前鎮機廠舉行「大高雄全捷運路網數位孿生系統」啓航儀式。（高捷提供）

高捷今於高雄輕軌前鎮機廠舉行「大高雄全捷運路網數位孿生系統」啓航儀式。（高捷提供）

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