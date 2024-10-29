為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

地政所公文指定送達處所 11月起開放申請

11月1日起，土地或建物所有權人可申請指定一個門牌地址，做為地政事務所公文書的指定送達處所。（圖由新北市地政局提供）

11月1日起，土地或建物所有權人可申請指定一個門牌地址，做為地政事務所公文書的指定送達處所。（圖由新北市地政局提供）

2024/10/29 12:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕沒有住在戶籍地，老是收不到公文書嗎？為解決困擾，內政部訂定「土地登記機關受理指定送達處所申請作業要點」，自11月1日起，土地或建物所有權人可申請指定一個門牌地址，做為地政事務所公文書的指定送達處所，不用再擔心錯過重要公文通知。

新北市地政局地籍科科長王珮榕表示，以往地所寄發書狀補給通知、地籍圖重測通知、逾期申請登記罰鍰通知等公文書，都是以權利人或義務人登載在土地登記簿上的戶籍地址做為送達處所，但這些人不一定住在戶籍地，過去常發生地所已寄發通知、民眾沒有收到的情形，若涉及時效性，可能影響民眾權益。

內政部訂定「土地登記機關受理指定送達處所申請作業要點」，民眾申請「指定送達處所」後，地所寄發公文書時，將優先寄送到民眾指定的地點，無法送達或未指定時，才會寄送戶籍地址。

王珮榕指出，為防止不肖人士冒名申請「指定送達處所」，只有不動產所有權人本人或其法定代理人，可持身分證明文件親至不動產所在縣市的地政事務所臨櫃申請，若在同一縣市有多筆不動產者可一併申請。

王珮榕說，所有權人可多加利用內政部數位櫃台網站，只要使用自然人憑證登入線上申請，不用再花時間跑一趟地所，避免舟車勞頓。如果申請人不是指定送達處所的屋主，須另外提出屋主的同意文件，或出具切結書。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屏縣今年度地籍圖重測完成 10/1起公告閱覽1個月
2024/09/21 11:00

屏縣今年度地籍圖重測完成 10/1起公告閱覽1個月
中市減少申請地籍謄本排隊 5地政所設櫃員機
2024/07/16 16:34

中市減少申請地籍謄本排隊 5地政所設櫃員機
impression

把森林搬到家中！Villeroy ＆ Boch汲取森林靈感 演繹自然生活提案
南科特定區F、G區段徵收案 今起可領所有權狀
2024/07/30 17:37

南科特定區F、G區段徵收案 今起可領所有權狀
租屋人口逾30萬 新北9地所設租屋諮詢、包租代管櫃台
2024/04/17 16:56

租屋人口逾30萬 新北9地所設租屋諮詢、包租代管櫃台
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播