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南科特定區F、G區段徵收案 今起可領所有權狀

南科特定區F、G區段徵收案原土地所有權人，今（30）日起可至新化地政事務所領取權狀。（台南市地政局提供）

南科特定區F、G區段徵收案原土地所有權人，今（30）日起可至新化地政事務所領取權狀。（台南市地政局提供）

2024/07/30 17:37

〔記者劉婉君／台南報導〕南科特定區F、G區段徵收案，主體工程已於3月完工，預計9月底前完成驗收作業，目前土地所有權登記已經完成，原土地所有權人收到所有權狀領取通知書後，今（30）日起可至新化地政事務所領取權狀，預計10月底前再通知土地所有權人辦理土地點交作業。

南科特定區F、G區段徵收案土地所有權登記由市政府委託新化地政事務所辦理，除部分因抵押權而暫緩登記者外，本梯次完成登記有515人。新化地政事務所主任陳聖智表示，通知領取所有權狀的公文已於昨天以限時郵件方式寄出，新化地政事務所自今起至8月1日，每天上午8時30分至中午12時，及下午1時30分至5時，於該所2樓會議室由專人辦理發狀作業，可隨到隨辦。

陳聖智說，土地所有權人如果無法親赴新化地政事務所領取權狀，可透過跨縣市代收代寄申辦，就近至台南市其他、各縣市任一地政事務所，填具「書狀換給」登記申請書等，並透過「代收、代寄」服務送件，所有權狀將以雙掛號郵寄到家。

所有權人本人領取權狀者，須攜帶身分證正本及印章；如委託他人代領或送件者，尚須檢附委託書、所有權人身分證影本、印鑑證明與印鑑章、代理人身分證正本及印章。

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