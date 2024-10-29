康芮颱風逼近 台南整備防汛防災

康芮颱風逼近，台南市政府展開防汛整備，水利局28日已啟動各項水利設施及在建工程防汛巡查。（圖由台南市政府提供）

2024/10/29 12:20

〔記者王姝琇／台南報導〕中颱康芮強度持續增強，影響台灣時間預計落在10月30日至11月2日之間，將有局部短暫陣雨或雷雨出現。南市水利局啟動各項水利設施及在建工程的防汛巡查，做好萬全防汛整備。

水利局說明，因應颱風可能帶來豪大雨，全面動員落實防汛整備，且於昨日起啟動各項水利設施及在建工程的防汛巡查，包括抽水站、滯洪池、移動式抽水機檢查等，其中165條公告區域排水渠道巡查正常、區域排水已清淤500公里、雨水下水道疏濬120公里，總清淤量約11.7萬立方公尺。

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海尾寮排水治理等8處在建工程無防汛缺口及阻礙水流情形；八掌溪左岸防汛缺口已完成封堵；轄內64座抽水站及495台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，480台抽水機已預先設置於易積淹水地區；1859座水門功能可正常起閉；60座滯洪池進行預洩降作業，可增加蓄洪空間合計約1100萬噸，

另水利局也針對幾處易淹水點趕辦完成設施改善工作，如緊急完成北門區蚵寮抽水站及安定區安定抽水站機組設備修繕；鹽水排水、下茄苳排水、海埔排水及六塊寮排水等在建工程，落實工地整備、機具待命及渠道暢通，皆無防洪缺口情形；完成永康區高速二街、仁德區德糖路新建箱涵工程、新化區C幹線及永康復華一街分流渠段，可立即發揮分洪成效。

另水利局及各區公所已備妥約23萬砂包及防汛塊約1000座，並將約3600片防水擋板分發予區公所及自主防災社區視天氣及實際狀況使用。

黃偉哲表示，市民朋友可多加利用台南市政府官方Line群組、下載「台南水情即時通APP」，隨時了解水情狀況，提早防災、避災。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，可協助清除或通報市府協助處理，以加速排水預防災害。

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