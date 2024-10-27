半導體扎根 溪口國中教認識晶圓

溪口國中教學生認識晶圓。（溪口國中提供）

2024/10/27 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義科學園區隨著台積電投資興建兩座CoWoS先進封裝廠，未來可望成為串聯中科與南科園區的半導體產業樞紐。位於偏鄉的溪口國中為將半導體教育向下扎根，開設半導體課程昨起開課，首場課程邀嘉義高中半導體實驗班指導老師到校指導學子半導體初階課程。

溪口國中全校僅六班，學子共一一四人，為讓偏鄉孩子有更多學習資源，校方長期推動科技教育，今年底前將設立職業試探中心，讓學子透過引導實作及情境營造等課程，增進對無人機產業及精緻農業的認識。

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校長謝正裕說，學校穩健發展科技教育，去年獲得研華電子企業每年贊助學校經費；因應嘉縣半導體產業發展，昨起開設課程讓學子從基礎認識半導體科技。

校方昨邀請嘉義高中半導體實驗班指導老師到校指導學子半導體初階課程，認識半導體發展、晶圓製程、晶片應用介紹基礎課程入門，再進行晶片燒錄體驗、光控燈原理及實作課程；對於十二吋晶圓，可做出近五百個晶片，售價高達廿萬元起跳，讓學子見證台灣科技奇蹟的魅力。

八年級學生劉睿騏說，以前對半導體印象就是手機裡面的晶片，透過老師講解，瞭解台灣先進半導體科技，體驗親自寫程式燒錄在晶片中，讓LED燈亮起來，很有成就感。

謝正裕說，將利用每週六課程讓學子從基礎認識半導體科技，未來將導入台積電、力積電等業界，及清華大學半導體學院等學界資源到學校課程中，幫助學子規劃未來生涯發展。

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