台南青年在想什麼 市府祭出5K獎金徵高手

台南青年公共議題提案競賽，以「市府出題、青年解題」模式，傾聽青年想法付諸行動。 （台南市府研考會提供）

2024/08/10 20:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南青年朋友在想什麼？為鼓勵青年參與公共事務，台南市府推出青年公共議題提案競賽，提供青年朋友針對公共議題揮灑創意、自信發聲的舞台，今年度競賽即日起報名，決賽獎金最高5萬元。

市長黃偉哲說，市府透過積極推動青年論壇、輔導培力、公部門實習、公部門非暑期工讀計畫、青年公共提案競賽等多元方式，提升青年公共參與，市府相當支持青年意見進入公部門，持續推動過往獲獎競賽提案於市政參採落實，非常鼓勵青年朋友踴躍加入競賽，嘗試多元公共參與模式，累積能量成為推動城市進步的種子。

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研考會主委蒙志成表示，這次競賽由研考會與市府各機關合作提出與青年生活息息相關的市政議題規劃6大主題，由青年團隊從中思考提出「想解決的問題」，進而提出具體可行兼具創意性的方案，並以南市為應用場域提供解方，期待透過「市府出題、青年解題」形式，深化青年對公共議題的了解與探索。

今年度競賽即日起至9月20日受理報名，18至40歲設籍或就學、工作於台南的青年，都可以來挑戰。研考會將辦3場說明會，溪北場預計於新營區贏地創新育成基地，溪南場則分別在台南大學及南台科技大學，除讓參加青年了解競賽規則外，還加碼提案技巧攻略教學。

研考會表示，進入初審階段後，入圍團隊可與出題機關面對面交流，並透過專業的培力課程逐步優化提案，提升決賽簡報功力，陪伴青年團隊順利推進提案。11月23、24日在藍晒圖文創園區公開頒獎表揚，同時結合青年市集、青年講堂及獲獎提案的競賽成果展展示，擴散青世代創意能量。

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