《高雄》莊智淵回高雄 陳其邁肯定拚搏精神

「桌球教父」莊智淵回到高雄，雄中學長高雄市長陳其邁送上蘋果慰問，強調市府會全力配合他的任何計劃，現在先讓他好好休息。（記者黃良傑攝）

2024/08/10 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨天下午到「桌球教父」莊智淵球館，特別送上蘋果禮盒，肯定莊智淵在巴黎奧運拚搏的精神，令人感佩。

陳其邁表示，莊智淵和戴資穎都是雄中校友，也是他的學弟妹，一路看他們比賽，很令人感動，未來莊智淵做的任何計畫都會支持，市府運發局、教育局都會全力配合。

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莊智淵表示，未來還是繼續做自己喜歡做的，在球館裡繼續教學員，看能不能趕上下一屆奧運，他透露自己不會完全退出，有一些比賽是被動邀請的，還是會出賽，訓練是每天都會進行的；莊智淵說「目前走一步是一步，會先休息吧」，他也透露會與家人出國，應該會去日本走走，也會找時間跟市長聊聊天。

陳其邁說，運動發展基金有專案教練的計畫，也希望藉由運動發展基金讓更多教練培養更多優秀的選手，像莊智淵在高雄的球館經營就有非常多優秀的選手，希望有更多莊智淵、更多水果家族，更多優秀選手，未來會跟莊智淵一起努力。

陳其邁提到，莊智淵在球場的拚搏感動很多人，尤其巴黎奧運和日本隊打完，日本對手還向他致敬，非常不簡單，不僅參賽競技，更贏得國際友誼及尊重。

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