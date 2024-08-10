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《高雄》鼓山魚市場經營易手 春節前重開張

監察院審計部檢討報告出爐，期勉高市海洋局重拾鼓山魚市場昔日榮景。（記者洪定宏攝）

監察院審計部檢討報告出爐，期勉高市海洋局重拾鼓山魚市場昔日榮景。（記者洪定宏攝）

2024/08/10 05:30

〔記者洪定宏、葛祐豪／高雄報導〕擁有海景第一排景觀、號稱「台灣最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，委外營運一年多由盛轉衰，市府決定與南仁湖公司提前解約，經過重新招標後，將由漢來國際物業管理顧問公司接手經營。

6月重新招標 漢來物業接手

市府今年六月公告的投標須知顯示，鼓山魚市場正式名稱為「高雄農漁精品展售中心」，面積四四六坪，租賃期為簽約日起至二○二八年六月卅日止，並視履約狀況續租一次，續約租期為四年至七年。固定年租金最低三二二萬元，變動租金為單月營業銷售額超過四百萬元部分（不含稅）以三％計收。

市府投入一億七千萬元修復鼓山魚市場，前年十月廿一日風光開幕，不到半年跌落谷底，去年九月一度封館整修，十二月十五日重新營業，但依舊走下坡，被批評「比國道休息站還慘」，監察院審計部也介入調查，要求市府海洋局檢討改善。

經營不善 審計部要求改善

海洋局回覆審計部，承諾將向營運單位研議，在鼓山魚市場加註標示牌，或增加解說導覽方式，呈現歷史意涵；已修繕人行步道、彩繪民宅，形成整排彩色街屋美景，後續打造串連駁二、棧貳庫的觀光廊道。

將接手的漢來國際物業管理顧問公司隸屬國揚集團，與海洋局完成簽約後，最慢明年農曆春節前重新開幕。漢來物業表示，目前正進行當地場域的研究規劃，以迎合往來旗津的旅客、高雄市民，以及外地觀光客不同需求，希望後續能呈現煥然一新、充滿活力的場所，「請大家拭目以待」。

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