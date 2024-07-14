彰化王功漁火節湧47萬人 璀璨煙火秀畫句點

王功漁火節今晚落幕，彰化縣長王惠美等人一起倒數點亮絢麗煙火秀。（彰化縣政府提供）

2024/07/14 23:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣年度盛事「王功漁火節」一連兩天在芳苑鄉王功漁港熱鬧展開，現場舉行千人烤蚵、海洋音樂會跟無人機表演等活動，短短兩天吸引47萬人次，創下歷年人數新高。今晚8點，彰化縣長王惠美等人一起倒數點亮絢麗煙火秀及無人機燈光綜合展演，亮點「王功20」迎接活動高潮，隨後上演大型煙火秀，照亮王功的夜空，相約明年再見。

王功漁火節已經邁入第20年舉辦，是國內歷史最悠久的海洋音樂季之一，彰化縣政府本週13、14兩日在芳苑福海宮、王功漁港及王功老街舉辦系列活動，白天有祈福嘉年華、千人烤蚵美食體驗，晚上則有海洋音樂會、高空煙火秀及無人機表演等，現場還有30米滑水道樂園，首日吸引近25萬人次，第二天約有22萬人次，共吸引47萬人次，創下活動舉辦20年來新高。

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王惠美表示，今年王功漁火節邁入第20年，過去王功漁港只是小漁港，但透過連年舉辦打響知名度，有「北貢寮、中王功、南墾丁」稱號，感謝民眾跟遊客們支持，讓彰化縣政府一年比一年更投入舉辦，並結合當地蚵仔美食與媽祖文化，讓前來遊客可以從早玩到晚，晚上則有「超夏趴海洋音樂會」，及長達7分鐘的「煙火、燈光及無人機」三合一表演秀，就是要讓遊客們玩得盡興，欲罷不能，明年還想再來。

彰化很有料，只是過去太低調！王惠美說，感謝全國各地民眾的熱情參與，感謝相關單位的用心協助，讓王功漁火節一年比一年精彩，期待明年王功漁火節系列活動將會精益求精，繼續呈現王功漁村文化新魅力。

彰化年度盛事「王功漁火節」今晚在煙火秀中圓滿落幕，今年活動吸引47萬人次，創下歷年人數新高。（彰化縣政府提供）

王功漁港的夕照是彰化八景之一，參加活動遊客駐足潮間帶拍攝夕陽。（記者陳冠備攝）

王功漁火節邁入第20年，遊客還可以參加抽獎，縣長王惠美準備抽出大獎。（記者陳冠備攝）

王功漁火節近年舉辦千人烤蚵美食體驗，吸引不少遊客來體驗。（記者陳冠備攝）

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