為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

蚵殼是不是垃圾？王功漁火節現場引發分類大論戰

王功漁火節封街烤蚵，蚵殼是垃圾還是回收物，現場有人爭執。（記者顏宏駿攝）

王功漁火節封街烤蚵，蚵殼是垃圾還是回收物，現場有人爭執。（記者顏宏駿攝）

2024/07/13 20:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕王功漁火節今天登場，今年因為彰化縣落實垃圾減量，嚴格進行稽查，民眾開始主動分類垃圾，但「蚵殼是不是垃圾？」今天也成為熱門話題，因為「在地人」說，蚵殼要回收，但外地來遊客卻說，蚵殼是垃圾，必須丟進垃圾桶，兩派人爭論不休。

縣府表示，就一般住家來說，蚵殼、蛋殼、蛤蜊殼、魚刺、蟹殼、龍蝦殼、豬骨、禽畜骨頭、椰子殼…等，都屬於「硬質類的垃圾」，這些東西佔「家庭垃圾」的量非常少，因此視為垃圾，必須運至焚化爐燃燒。但王功地區是盛產珍珠蚵，蚵殼的量體非常大，當地有專門回收蚵殼的業者，因此蚵殼在這裡視為「回收物」，活動現場有人會進行回收。

今天王功漁火節的千人烤蚵趴，中午在王功蚵街登場，現場每人發送一組3斤重的鮮蚵，但享受完美味的珍珠蚵，蚵殼究竟要丟進垃圾桶還是回收桶，現場有人起爭執。

在地店家出面說，蚵殼有人回收，不能當垃圾丟，外地遊客卻說，環保局的垃圾分類表，把蚵殼視為垃圾，怎麼到王功又變調了？這好像把人民「裝肖維」。

縣府指出，垃圾跟資源是一體兩面，如果有專門的回收者，就是資源，來到王功，每天產生的蚵殼非常多，當地有業者專門回收蚵殼作石灰及土壤改良劑，因此蚵殼就可回收，但走出「王功地區」，沒有人在回收蚵殼，因此蚵殼視為垃圾，「有沒有人做回收」差很大。

王功漁火節現場，有藍子專門回收蚵殼。（記者顏宏駿攝）

王功漁火節現場，有藍子專門回收蚵殼。（記者顏宏駿攝）

王功當地人把蚵殼磨成粉，可作禽畜的飼料添加物。（記者顏宏駿攝）

王功當地人把蚵殼磨成粉，可作禽畜的飼料添加物。（記者顏宏駿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
王功漁火節來了 20週年亮點：滑水道、烤蚵、煙火無人機秀
2024/07/09 13:24

王功漁火節來了 20週年亮點：滑水道、烤蚵、煙火無人機秀
王功漁火節登場 光廊造景2.2公里
2024/07/13 05:30

王功漁火節登場 光廊造景2.2公里

台灣大哥大運動家族選手闖奧運 蔡明忠：若奪冠每人10萬美元獎金
王功漁火節光雕秀來了！小海豚、海星陪你涼快一「夏」
2024/07/12 16:06

王功漁火節光雕秀來了！小海豚、海星陪你涼快一「夏」
王功漁火節白天來祈福嘉年華、烤蚵 晚上有音樂會、煙火、無人機展演
2024/07/13 16:22

王功漁火節白天來祈福嘉年華、烤蚵 晚上有音樂會、煙火、無人機展演
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播