蚵殼是不是垃圾？王功漁火節現場引發分類大論戰

王功漁火節封街烤蚵，蚵殼是垃圾還是回收物，現場有人爭執。（記者顏宏駿攝）

2024/07/13 20:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕王功漁火節今天登場，今年因為彰化縣落實垃圾減量，嚴格進行稽查，民眾開始主動分類垃圾，但「蚵殼是不是垃圾？」今天也成為熱門話題，因為「在地人」說，蚵殼要回收，但外地來遊客卻說，蚵殼是垃圾，必須丟進垃圾桶，兩派人爭論不休。

縣府表示，就一般住家來說，蚵殼、蛋殼、蛤蜊殼、魚刺、蟹殼、龍蝦殼、豬骨、禽畜骨頭、椰子殼…等，都屬於「硬質類的垃圾」，這些東西佔「家庭垃圾」的量非常少，因此視為垃圾，必須運至焚化爐燃燒。但王功地區是盛產珍珠蚵，蚵殼的量體非常大，當地有專門回收蚵殼的業者，因此蚵殼在這裡視為「回收物」，活動現場有人會進行回收。

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今天王功漁火節的千人烤蚵趴，中午在王功蚵街登場，現場每人發送一組3斤重的鮮蚵，但享受完美味的珍珠蚵，蚵殼究竟要丟進垃圾桶還是回收桶，現場有人起爭執。

在地店家出面說，蚵殼有人回收，不能當垃圾丟，外地遊客卻說，環保局的垃圾分類表，把蚵殼視為垃圾，怎麼到王功又變調了？這好像把人民「裝肖維」。

縣府指出，垃圾跟資源是一體兩面，如果有專門的回收者，就是資源，來到王功，每天產生的蚵殼非常多，當地有業者專門回收蚵殼作石灰及土壤改良劑，因此蚵殼就可回收，但走出「王功地區」，沒有人在回收蚵殼，因此蚵殼視為垃圾，「有沒有人做回收」差很大。

王功漁火節現場，有藍子專門回收蚵殼。（記者顏宏駿攝）

王功當地人把蚵殼磨成粉，可作禽畜的飼料添加物。（記者顏宏駿攝）

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