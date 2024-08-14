澎湖水族館鎮館之寶豹紋魟 產下2隻超萌小魟魚

澎湖水族館傳出豹紋土魟產卵喜訊，成為新的鎮館之寶。（澎湖水族館提供）

2024/08/14 15:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾是東南亞及台灣最大的水族館澎湖水族館，近日迎來了一個令人興奮的消息，2尾可愛的豹紋土魟寶寶於7月29日誕生了，超萌模樣迅速擄獲遊客及飼育員的心，成為新的鎮館之寶。

澎湖水族館飼育員在日常巡查時，於大洋池的水缸中驚喜地發現，母豹紋土魟產下了2尾健康的寶寶，就棲息在館內餵食秀展缸下方的沙地上。初來乍到的小魟魚，起初對館內提供的餌料，表現出不太願意攝食的狀況。

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為了幫助牠們順利進食，飼育員親自潛入水缸底部，將魚塊等餌料灑在小魟魚四周，並搭配氣味較濃的餌料，如狗蝦，讓小魟魚能夠感知食物的存在。在觀察了周圍魚群進食後，小魟魚漸漸開始嘗試進食。如今，飼育人員每天準備小魚塊和蝦子，潛水員則將餌料小心地放置在小魟魚靠近嘴巴的地方。雖然一開始小魟魚會游開不攝食，但現在牠們已經逐漸習慣了潛水員的投餵，甚至偶爾會主動靠近潛水員索食。

豹紋土魟幼體擁有白色的身體，佈滿黑色小點；隨著成長，體色會逐漸變為淡褐色，而黑點則會變成雲斑狀。因其成體表面的圓環狀花紋與中國古代銅錢相似，豹紋土魟也被形象地稱為「金錢豹土魟」，未來有機會長到200公分大！

館方表示看見兩隻可愛的小魟魚悠遊自在的模樣，以及他們跟魟魚媽媽群游的幸福影片，將繼續密切關注這兩尾小魟魚的成長，期待牠們在未來成為館內的明星。

飼育員耐心餵食之下，豹紋土魟幼寶開始進食。（澎湖水族館提供）

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