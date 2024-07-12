王功漁火節光雕秀來了！小海豚、海星陪你涼快一「夏」

今年燈光秀以「海洋世界」為主題。（圖縣府提供）

2024/07/12 16:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化王功漁火節來了！明（13日）、後（14日）兩天在王功漁港及福海宮登場，不要忘了帶著家人朋友一同享受美麗夜晚和豐富活動喔！

「北貢寮、中王功、南墾丁」全台三大海洋音樂會，其中彰化王功漁火節將邁入20週年。兩天活動，從早上嗨到晚上不間斷，白天有水陸氣墊樂園、千人烤蚵、祈福嘉年華，連續兩晚都有超夢幻7分鐘璀璨煙火秀及無人機和燈光秀演出，更有壓軸的海洋音樂會，縣府歡迎民眾相約彰化王功見，體驗這場視覺與聽覺的雙重盛宴。

請繼續往下閱讀...

今年燈光秀以「海洋世界」為主題，把海底世界的奇妙生態，搬到陸地，從主舞台區的海港區，沿著堤坊一路綿延到漁港路，串聯王功橋到王功街，長達2.2公里的光廊藝術造景，有可愛的小海豚、美麗的海星和珊瑚，還有俏皮逗趣的螃蟹，各種可愛海洋生物，璀璨奪目，每日下午6時30分至10時點燈，展期至8月31日，入夜後，五彩繽紛的光源大放光芒，保證帶給大家驚喜。

為盛大慶祝王功漁火節20週年，今年特別在漁港旁的「王者之弓橋」演出光雕秀，7、8月每週六日，每晚7時到9時30分（每半小時一場）上演。縣府希望透過夜間的光廊造景及光雕秀表演，陪伴民眾享受入夜後吹海風的愜意，盡情玩耍，涼快一「夏」。

明、後兩天上午9時至晚上10時，王功漁港至福海宮區間提供定點免費接駁車服務。還有彰化火車站直達王功福海宮的專車，讓民眾輕鬆到場，無煩惱。

光廊造景把堤防點綴得夢幻美麗。（圖縣府提供）

光廊造景沿著堤防串聯「王者之弓橋」光雕秀，帶來聲光與視覺雙重饗宴。（圖縣府提供）

小海豚跳進小朋友的心裡。（圖縣府提供）

黃昏後，彰化王功海邊美麗的夕陽，讓人流連忘返。（圖縣府提供）

可愛的海底世界飛上半空中。（圖縣府提供）

今年王功漁火節燈光秀以海洋意象為主題。（圖縣府提供）

可愛的星星和貝殼飛上天空，像小星星一閃一閃亮晶晶。（圖縣府提供）

海底世界的水母也偷偷上岸，展現美麗的身影。（圖縣府提供）

海馬和珊瑚也爬上岸較勁，越夜越美麗。（圖縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法