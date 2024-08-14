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    高鐵新竹車站特定區第4次通盤檢討 9/5辦理第2次座談會徵求意見

    變更高速鐵路新竹車站特定區主要及細部計畫案範圍示意圖。（圖由新竹縣政府提供）

    變更高速鐵路新竹車站特定區主要及細部計畫案範圍示意圖。（圖由新竹縣政府提供）

    2024/08/14 15:59

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府將於8月19日公告辦理「變更高速鐵路新竹車站特定區主要及細部計畫第四次通盤檢討」，訂於9月5日舉辦第2次公開徵求意見座談會；產業發展處指出，第1次座談會民眾及團體所提陳情意見皆已納入規劃研議，同時歡迎民眾踴躍參與第2次座談會，並以書面方式提供意見供縣府參考。

    產業發展處指出，該計畫位於新竹縣竹北市東側，西北側以竹北（含斗崙地區）都市計畫區為界，東側以興隆路五段為界且與「台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫」相鄰，北側以縣道120線（東興路一段）為界，計畫面積約為309.2061公頃。

    城鄉發展科表示，本案於7月8日開始辦理公告公開徵求民眾或團體意見，並於同年7月18日舉辦座談會，雖於通盤檢討前將本案公告上網周知，但無刊登至新聞報紙上屬程序瑕疵，因此8月19日辦理第2次公開徵求民眾或團體意見，並在9月5日上午10點於縣府前棟3樓第2會議室舉辦座談會。

    城鄉發展科強調，有關民眾或團體在第1次公開徵求民眾或團體意見時所提陳情意見，皆已全數納入本案草案規劃研議，不會因此而無效。第2次公開徵求民眾或團體意見相關資訊，請至新竹縣政府都市計畫網參閱。

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