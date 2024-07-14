彰化王功漁火節 封街揮汗烤蚵

王功漁火節千人封街烤蚵，全家樂在其中。（記者顏宏駿攝）

2024/07/14 05:30

〔記者顏宏駿、湯世名／彰化報導〕中部地區暑假盛事「二○二四王功漁火節」昨天登場，彰化縣政府連續兩天在福海宮、王功漁港、王功老街舉辦系列活動，主辦單位為了讓大家吃得開心、玩得痛快，白天不僅有祈福嘉年華、烤蚵美食體驗，晚上更有海洋音樂會和絢麗煙火秀和無人機展演。

昨天活動在福海宮展開，現場有舞台表演、擲筊PK賽、鑽轎底、兒童舞台劇團表演、趣味闖關、親子手作DIY體驗、氣墊水樂園、產業文化市集和彰化優質農特產展售，更準備蚵仔粥及雞翅、雞腿、茶葉蛋及蛋塔各一千份讓大家免費品嚐，晚上在王功漁港有盛大的海洋音樂會活動。

請繼續往下閱讀...

中午的重頭戲「千人夯蚵萬里傳香」，現場共五十組烤蚵架在王功老街一字排開，每小時翻桌一次，酷暑加上地面烤爐，為了這盤鮮烤的珍珠蚵，大家汗如雨下但興致不減；王功老街多間枝仔冰店成為這場烤蚵大會的「消暑良方」，人潮一波波湧入，為地方帶來商機。

花壇鄉農會與鄉公所昨天則共同舉辦花筍節活動，不僅有竹筍料理、親子DIY、闖關遊戲，還有茉莉金萱啤酒與大胃王大賽，吸引數百親子參加，熱鬧萬分；農會總幹事顧碧琪、鄉長顧勝敏等人還率先上陣尬茉莉金萱啤酒，堪稱精彩刺激，清涼消暑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法