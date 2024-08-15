涉接受性招待起訴 陳宗彥：深感不解、努力證明清白

行政院前發言人陳宗彥。（資料照）

2024/08/15 11:51

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〔記者洪瑞琴、王捷／台南報導〕行政院前發言人陳宗彥，被控任職台南市政府期間接受酒店業者招待涉及貪污，台南地檢署起訴建請從重量刑，對此，陳宗彥表達心情，深感不解，將會在法院努力證明自己的清白。

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陳宗彥表示，該件在10幾年前業經台南地檢署簽結；台灣高檢署去年重新檢視全案，也認為沒有問題。針對10幾年前的同一事件，在沒有新事實新證據的情形下，現在的台南地檢署卻推翻之前自己以及長官的認定，將他起訴，「我深感不解，但在目前的制度下，我也只能到法院努力證明自己的清白」。

因捲入桃色糾紛，陳宗彥去年2月17日請辭，他曾表示，這件事未經查證的報導，把一個人的人格抹殺掉，他從擔任市議員到市府服務，從未被檢調約談偵辦調查，對於選民的服務及受理陳情，都在謹守依法處理的分際，是從事公職對自我的要求，絕對不會逾越。

據了解，陳宗彥因捲入11年前的性醜聞疑雲而請辭，前立委陳琬惠去年2月爆料康樂隊業者涉行賄陳宗彥，案經檢察官分案卻不了了之，台南地檢署分案重啟調查後，認陳宗彥等人涉嫌違反貪污治罪條例等，今偵查終結並提起公訴。

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